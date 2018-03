FTA passa a funcionar 24 horas em Santos

SANTOS - A FTA Transportes e Armazéns, empresa do Grupo Fiorde especializada no transporte aduaneiro de cargas, passou a funcionar 24 horas por dia em sua unidade na cidade de Santos, com o objetivo de acompanhar a nova dinâmica dos terminais e a crescente demanda do porto. "Este novo horário possibilitará aos nossos clientes muitos benefícios para o andamento dos processos marítimos", disse o engenheiro eletrônico Mauro Lourenço Dias, vice-presidente da Fiorde Logística Internacional.

Mauro Lourenço Dias

FIORDE

O empresário ressaltou que, com esse novo formato, a FTA pretende otimizar ao máximo suas operações a fim de evitar custos extras aos importadores e exportadores, em razão das novas regras de carga e descarga para contêineres vazios no porto de Santos. Especializada no transporte de contêineres, a unidade da FTA em Santos está localizada à Rua Augusto Severo, nº 7, 11º andar (tel. 13 3500-6368), nas proximidades do cais do porto.

Contando com profissionais altamente qualificados, a empresa oferece ampla e moderna frota de veículos, entre caminhões-baú e porta-contêineres, todos rastreados por satélite e equipados com aparelhos Nextel. Além disso, mantém uma equipe de monitoramento interno, com atualização constante do status da carga em seu sistema ERP, o que garante a segurança da mercadoria.

Com essa estrutura, a empresa trabalha com todo tipo de carga, inclusive refrigerada de alimentos e medicamentos com autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). "Por isso, costumamos dizer que a FTA sempre tem a solução sob medida para a necessidade de cada cliente, garantindo a maior eficiência na movimentação do material, de forma rápida e segura", observou Lourenço Dias, que é também professor de pós-graduação em Transportes e Logística no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Atuando em todo o território nacional, a FTA Transportes traça as melhores rotas para garantir o melhor custo x benefício. Com vasta experiência na entrega dos mais variados materiais em todo o País, a empresa conta com unidades em Guarulhos e Belo Horizonte, além de escritórios de apoio nos aeroportos internacionais de Cumbica e Viracopos. Em Guarulhos, a FTA dispõe de instalações com 3.500 metros quadrados, que estão localizadas a apenas sete quilômetros do Aeroporto Internacional de Cumbica.

Qualificada para manusear e transportar produtos químicos, a FTA Transportes é certificada pelo Sistema de Avaliação de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade (Sassmaq), elaborado pela Comissão de Transportes da Associação Brasileira de Indústrias Químicas (Abiquim) e dirigido aos serviços de logística para produtos químicos e petroquímicos, perigosos e não perigosos. O Sassmaq avalia o desempenho nas áreas de segurança, saúde, meio ambiente e qualidade das empresas que prestam serviços à indústria química.

"A aprovação no sistema de avaliação Sassmaq é um importante diferencial da FTA, pois comprova a sua qualificação nas operações logísticas no transporte de produtos químicos, priorizando cada vez mais a qualidade do serviço prestado", acrescentou Lourenço Dias.

O Grupo Fiorde que é, hoje, um dos mais bem preparados no setor de logística integrada no Brasil. Com isso, oferece a vantagem de realizar projetos de internação de mercadorias por diversos portos e aeroportos do País, buscando sempre benefícios fiscais e financeiros para reduzir custos e melhorar o fluxo de caixa. "Sem contar que oferecemos flexibilidade e vantagem de transformar custos fixos em variáveis com projetos de terceirização de estoques nos centros de distribuição", disse o vice-presidente do grupo.

Com mais de 33 anos de experiência no mercado, o Grupo Fiorde, segundo o empresário, dispõe de todos os recursos para realizar o projeto e a implantação da operação logística completa do produto de seu cliente, desde a origem, seja no Brasil ou no exterior, até o seu destino final.