Salamanca - Os Verdes marcam presença na manifestação contra a exploração de urânio em Retortillo, junto à nossa fronteira

O Partido Ecologista Os Verdes marcará presença na manifestação contra as Minas de Urânio de Retortilho que decorrerá manhã, dia 24 de fevereiro, pelas 17.00horas (hora local) em Salamanca junto à Plaza da Constitución.

O Partido Ecologista Os Verdes desde a primeira primeira hora tem lutado para travar a implementação da exploração de urânio em Retortillo-Santidad (Salamanca), com evidentes impactos transfronteiriços, através de diversas acções, desde 2013, junto das populações, das autarquias raianas, seja através de iniciativas parlamentares de forma a alertar e pressionar o governo português para que tome as devidas medidas junto do Governo de Espanha. Os Verdes, em 2014, chegaram mesmo a apresentar uma queixa à Comissão Europeia, em conjunto com o seu partido congénere espanhol (EQUO), entre outros pelo facto de Portugal não ter sido ouvido e envolvido na Avaliação de Impacte Ambiental, desrespeitando protocolos e normativas comunitárias.

Face ao avançar do processo de licenciamento e dos trabalhos no terreno, nomeadamente com o abate de árvores e grandes mobilizações de terras, Os Verdes agendaram para o dia 16 de março no plenário da Assembleia da República um Projecto de Resolução que recomenda ao governo que tome as diligências necessárias, junto do Governo espanhol, para travar a exploração de urânio em Retortillo-Santidad (Salamanca) junto à nossa fronteira, com efeitos ambientais significativos para o nosso país, tendo em conta que não houve avaliação de impactos transfronteiriços.

