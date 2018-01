Com o exemplo de valentia de nossos caídos, seguiremos a marcha para a conquista da Nova Colômbia

Escrito por Ivan Márquez

"Os inimigos da paz não são mais poderosos que a vontade nacional que reclama e luta por construir a paz com vida digna, inclusão e soberania"

Camaradas militantes de FARC e combatentes pela paz congregados em Dabeiba: recebam meu abraço fraternal e máxima expressão de condolência ante o assassinato dos companheiros Wilmar Asprilla e Ángel de Jesús Montoya, ocorrido às 11 da noite de 16 de janeiro no município de Peque, Antioquia. Os inimigos da paz não são mais poderosos que a vontade nacional que reclama e luta por construir a paz com vida digna, inclusão e soberania. Com crimes como o executado contra esses jovens, que com decisão abriam o caminho de uma nova forma de fazer política em prol da reconciliação e de um futuro melhor, de bem viver e esperança, não poderão cortar as asas de nossos sonhos. Com o exemplo de valentia de nossos caídos, seguiremos a marcha para a conquista da Nova Colômbia. Toda nossa solidariedade e com promisso de resistência aos familiares, companheiros e amigos de Wilmar e Ángel de Jesús.

Com afeto,

IVAN MARQUEZ

Tradução > Joaquim Lisboa Neto