Especialistas no Chile alertam sobre efeitos após pandemia

Santiago do Chile, 22 de julho (Prensa Latina) A sensação de perda de proteção, depressão e quadros causados pela violência familiar são alguns dos efeitos psicológicos após a liberação de quarentenas prolongadas, afirmam especialistas no Chile.

Eles apontam a esse respeito que, no Chile, após quase quatro meses de isolamento físico e quarentena, com o plano 'passo a passo' de indefinição anunciado recentemente pelo governo, problemas dessa natureza poderiam surgir, como ocorreu em outras nações.







Segundo Sergio González, um acadêmico da Faculdade de Psicologia da Universidade de Santiago, a chamada Síndrome da Cabine pode ser desencadeada, o que gera um apego à privacidade durante a quarentena e ao sentimento de perda da proteção.







Ele explicou que isso era apreciado na Espanha e na Itália, onde as pessoas, após um longo período de confinamento e isolamento físico, apresentavam a sensação de perda quando retornavam ao espaço público, onde encontravam ameaças e risco de serem infectadas e seu senso de autoproteção era exacerbado.







O também antropólogo e especialista em psicologia social enfatizou que a falta de confinamento seja implementada muito gradualmente, para alcançar um bom processo de adaptação e que as pessoas se sintam seguras quando retomarem as atividades, e pediram a priorização dos cuidados de saúde mental após o coronavírus.







O Chile - disse ele - tem uma alta prevalência de depressão, o que afetaria mais de 60% da população em diferentes faixas etárias, e quando o espaço público for recuperado, os cuidados com a saúde mental aumentarão ainda mais no país os cuidados diretos e serviços de saúde primários e secundários.



Por sua parte, a psicoterapeuta María José Rodríguez, acadêmica da mesma universidade, falou dos sintomas de ansiedade que poderiam ser gerados como conseqüência da situação crítica que o país está enfrentando atualmente.







'Podemos observar o medo e a grande ansiedade diante de um possível contágio, manifestação de sintomas associados ao estresse pós-traumático,stress agudo e, também, distúrbios adaptativos diante da mudança que estamos enfrentando', afirmou.







Rodríguez concordou com seu colega que atender as novas demandas de assistência à saúde mental faz parte do processo de recuperação psicossocial que deveria ser uma prioridade.







'Isso poderia aumentar consideravelmente a atenção psicológica devido a esses sintomas, e as situações associadas ao aumento da violência intrafamiliar durante a pandemia, e os sintomas depressivos que se desenvolveram no confinamento também devem ser priorizados', ressaltou.







mem/rc/jcfl

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=32730&SEO=especialistas-no-chile-alertam-sobre-efeitos-apos-pandemia