Graça Machel qualifica de vergonhoso fracasso mundial contra a fome

Graça Machel qualifica de vergonzoso fracasso mundial contra a fome

Roma, 22 jun (Imprensa Latina) A ativista internacional em defesa dos direitos dos meninos e as mulheres Graça Machel qualificou hoje de vergonhoso fracasso o governo mundial em segurança alimentar, migração forçada e desenvolvimento econômico equitativo.

Machel interveio em 41 período de sessões da Conferência da FAO, organismo internacional com sede nesta capital e em seu discurso chamou também de fiasco o governo a nível dos países na atribuição de suficientes recursos para enfrentar as causas profundas da pobreza.



A ativista, viúva de líder sul-africano Nelson Mandela, pronunciou a Disertación em Memória de McDougall, a qual é oferecida a cada dois anos por uma personalidade destacada no campo da agricultura e a luta contra a fome, em honra ao economista australiano Frank Lidgett McDougall, cujo labor contribuiu à fundação da FAO em 1943.



O organismo internacional outorgou a Machel em 2018 a condição de membro honorario da Aliança entre a FAO e os galardoados com o prêmio Nobel da Paz, em reconhecimento a seu incansable luta pela liberdade do destacado líder sul-africano.



Somos muito bons, disse Machel, ao fazer discursos e elaborar políticas, mas quando se trata de pôr mãos à obra, de render contas, aí é quando fracassamos, e mais adiante chamou a atenção na 'falta de consciência individual' e assinalou como a 'complacencia insensible com o statu quo tem dado lugar à bancarrota da solidariedade humana'.



Estou aqui ante vocês, disse aos presentes no salão plenário da FAO, e a cada minuto há meninos que morrem em África e em Ásia por malnutrición e chamou aos membros da Conferência a imaginar que fariam se fosse seu próprio neto ou neta que estivesse morrendo de fome.



Comparou também que enquanto todos eles podem fazer três comidas ao dia, inclusive eleger que comer, há meninos aos que lhes poderia salvar a vida com um pedaço de pan e água potável.



'Simplesmente não podemos nos permitir o luxo de não tomar urgentemente medidas valentes para pôr fim à pobreza e a fome e criar comunidades rurais mais prósperas e vibrantes', apontou.



Machel instou a uma mudança radical na agricultura quando mal ficam 10 anos para atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos por ONU em sua Agenda 2030.



Assinalou em tal sentido que se queremos realmente eliminar a fome, 'temos que ampliar simplesmente a escala de nossas ações' e assinalou a urgência de 'reverter as prioridades dos investimentos' e expressou sua convicção de que' alimentos para todos os habitantes do planeta é algo que pode ser conseguido'.



Também ponderó o papel protagónico das mulheres na corrente alimentar e na produção agrícola a nível mundial e o imperativo de converter à agricultura em um setor atraente para os jovens e evitar assim se vejam obrigados a abandonar os campos inclusive para sobreviver.



De igual modo destacou o labor único da FAO para o desenvolvimento das zonas rurais e como ademais esse organismo de ONU presta atenção à 'interconexão entre a migração, agricultura e desenvolvimento rural'.

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=24214&SEO=graza-machel-qualifica-de-vergonzoso-fracasso-mundial-contra-a-fome

Foto: By Zahur Ramji / Mediapix / World Economic Forum - Flickr: Graca Machel, World Economic Forum on Africa 2010, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16976024