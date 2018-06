Grupos D e E abertos

Groups D and E wide open

Grupo D

Nigéria 2 Islândia 0

Musa 49, 75

Grupo E

Brasil 2 Costa Rica 0

Coutinho 91

Neymar 96

Sérvia 1 Suiça 2

Mitrovic 5 Xhaka 52, Shaquiri 90

Grupo B Jogos/Vencidos/ Empatados/Perdidos/Golos a favor/G. Contra/Goal Average Pontos

Portugal 2 1 1 0 4 3 1 4

Espanha 2 1 1 0 4 3 1 4

Irão/Irã 2 1 0 1 1 1 0 3

Marrocos 2 0 0 2 0 2 -2 0

Irão 1 Marrocos 0

Auto golo por Aziz Bouhaddouz 95

Portugal 3 Espanha 3

Cristiano Ronaldo 3 Diego Costa (2) 23, 54; Nacho 58'

(3' penalti, 44 e 87)

Portugal 1 Marrocos 0

Cristiano Ronaldo 4

Espanha 1 Irão 0

Diego Costa 54

Junho 20 Portugal v. Marrocos; Irão/Irã v. Espanha; Junho 25 Espanha v. Marrocos; Irão/Irã v. Portugal

Grupo C Jogos/Vencidos/ Empatados/Perdidos/Golos a favor/G. Contra/Goal Average Pontos

França 2 2 0 0 3 1 2 6

Dinamarca 2 1 1 0 2 0 2 4

Austrália 2 0 1 1 2 3 -1 1

Perú 2 0 0 2 0 2 -2 0

Junho 26 Austrália v. Perú; Dinamarca v. França

Grupo C

França 2 Austrália 1

Griezmann 58 pen. Jedinak 62 pen.

Pogba 81

Perú 0 Dinamarca 1

Yurary 59

Austrália 1 Dinamarca 1

Jedinak 38 (pen.) Eriksen 7

França 1 Perú 0

Mbappe 34

Grupo D Jogos/Vencidos/ Empatados/Perdidos/Golos a favor/G. Contra/Goal Average Pontos

Croácia 2 2 0 0 5 0 5 6

Nigéria 1 1 0 1 2 2 0 3

Islândia 2 0 1 1 1 3 -2 1

Argentina 2 0 1 1 1 4 -3 1

Junho 22 Nigéria v. Islândia; Junho 26 Nigéria v. Argentina; Islândia v. Croácia

Grupo E Jogos/Vencidos/ Empatados/Perdidos/Golos a favor/G. Contra/Goal Average Pontos

Brasil 2 1 1 0 3 1 2 4

Suiça 2 1 1 0 3 2 1 4

Sérvia 2 1 0 1 2 2 0 3

Costa Rica 2 0 0 2 0 3 -3 0

Junho 27 Sérvia v. Brasil; Suiça v. Costa Rica

Grupo F Jogos/Vencidos/ Empatados/Perdidos/Golos a favor/G. Contra/Goal Average Pontos

México 1 1 0 0 1 0 1 3

Suécia 1 1 0 0 1 0 1 3

Alemanha 1 0 0 1 0 1 -1 0

Rep. Coréia 1 0 0 1 0 1 -1 0

Junho 23 Rep. Coréia v. México; Alemanha v. Suécia; Junho 27 Rep.Coréia v. Alemanha; México v. Suécia

México 1 Alemanha 0

Lozano 35

Suécia 1 Rep. Coréia

Grandqvist 65 (pen.)

Grupo G Jogos/Vencidos/ Empatados/Perdidos/Golos a favor/G. Contra/Goal Average Pontos

Bélgica 1 1 0 0 3 0 3 3

Inglaterra 1 1 0 0 2 1 1 3

Tunísia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Panamá 1 0 0 1 0 3 -3 0

Junho 23 Bélgica v. Tunísia; Junho 24 Inglaterra v. Panamá; Junho 28 Panamá v. Tunísia; Inglaterra v. Bélgica

Grupo G

Bélgica 3 Panamá 0

Mertens 47

R. Lukaku 69, 75

Inglaterra 2 Tunísia 1

Kane 11, 90+1 Sassi 35 (pen.)

Grupo H Jogos/Vencidos/ Empatados/Perdidos/Golos a favor/G. Contra/Goal Average Pontos

Japão 1 1 0 0 2 1 1 3

Senegal 1 1 0 0 2 1 1 3

Colômbia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Polônia 1 0 0 1 1 2 -1 0

Junho 24 Japão v. Senegal; Polônia v. Colômbia; Junho 28 Japão v. Polônia; Senegal v. Colômbia

Grupo H

Colômbia 1 Japão 2

J. Quintero 39

Kagawa 6 (pen.) Osako 73

Polônia 1 Senegal 2

Cionek 37 (p.b.); Niang 60

Krychowiak 60

Os grupos e sua classificação FIFA (x)

Grupo A Rússia (66) Arábia Saudita (67) Egipto (46) Uruguai (17)

Grupo B Portugal (4) Espanha (8) Marrocos (42) RI Irão/Irã (36)

Grupo C França (7) Austrália (40) Perú (11) Dinamarca (12)

Grupo D Argentina (5) Islândia (22) Croácia (18) Nigéria (47)

Grupo E Brasil (2) Suiça (6) Costa Rica (25) Sérvia (35)

Grupo F Alemanha (1) México (15) Suécia (23) Rep. Coréia (61)

Grupo G Bélgica (3) Panamá (55) Tunísia (14) Inglaterra (13)

Grupo H Polônia (10) Senegal (28) Colômbia (16) Japão (60)

Golos por país Golos por jogador

Cristiano Ronaldo (Portugal) 4

Rússia 8 Cheryshev (Rússia) 3

Diego Costa (Espanha) 3

R. Lukaku (Bélgica) 2

Kane (Inglaterra) 2

Dzyuba (Rússia) 2

Jedinak (Austrália) 2

Musa (Nigéria) 2

Coutinho (Brasil) 2

Neymar (Brasil) 1

Gazinski (Rússia) 1

Croácia 5

Portugal 4

Espanha 4

Golovin (Rússia) 1

Bélgica 3 Mertens (Bélgica) 1

Nacho (Espanha) 1

França 3 Griezmann (França) 1

Brasil 3

Suiça 3

Austrália 2

Dinamarca 2

Inglaterra 2 Mbappe (França) 1

Japão 2 Kagawa (Japão) 1

Senegal 2 Niang (Senegal) 1

Osako (Japão) 1

Pogba (França) 1

Uruguai 2

Nigéria 2

Colômbia 1 Quintero (Colômbia) 1

Rebic (Croácia) 1

Modric (Croácia) 2

Rakitic (Croácia) 1

Argentina 1 Aguero (Argentina) 1

Xhaka (Suiça) 1

Shaquiri (Suiça) 1

Yurary (Dinamarca) 1

Egipto 1 Mo Salah (Egipto) 1

Islândia 1 Finnbogason (Islândia) 1

México 1 Lozano (México) 1

Polônia 1 Krychowiak (Polônia) 1

Sérvia 2 Kolarov (Sérvia) 1

Mitrovic (Sérvia) 1

Suécia 1 Grandqvist (Suécia) 1

Zuber (Suiça) 1

Tunísia 1 Sassi (Tunísua) 1

José Giménez (Uruguai) 1

Luis Suarez (Uruguai) 1

Eriksen (Dinamarca) 1

