FATAL 2017, pelo 18º ano consecutivo. De 25 Abril a 13 de Maio.

FESTIVAL ANUAL DE TEATRO ACADÉMICO DE LISBOA

18ª. EDIÇÃO

25 de Abril a 13 de Maio

Pelo 18º ano consecutivo a Universidade de Lisboa organiza o FATAL - Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa, que trará à capital, uma vez mais, a criatividade e o talento de cerca trinta grupos de teatro académico, nacionais e estrangeiros.

Entre 25 de Abril e 13 de Maio, em vários locais da Universidade e da cidade de Lisboa, o programa do FATAL 2017 integra a apresentação de espetáculos "em competição", "fora de competição" e "convidados", levando o teatro universitário ao encontro do público da cidade.

Nesta edição, o festival apresentará na programação paralela vários workshops, conversas, apresentação de processos criativos, filmes e outras iniciativas.

Daqui a duas semanas, no dia 27 de Abril às 15h na Reitoria da ULisboa, temos a apresentação pública com a homenagem a Yvette K. Centeno, fundadora do CITAC - Circulo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra e assim, uma das primeiras mulheres no Teatro Universitário.

Participaram 27 grupos de Teatro Universitário.

22 grupos portugueses, 3 grupos espanhóis (Madrid, Toledo e Ourense), 2 grupos brasileiros (Rio de Janeiro e Paraíba) 1 grupo com dois estudantes iranianos e 1 estudante brasileira.

Grupos de 20 Faculdades, de 14 Universidades.

330 participantes.

30 espetáculos.

50 eventos.

16 dias.

10 locais diferentes: Auditório do Refeitório I dos SASUL (Cantina Velha), Teatro da Comuna, RuadasGaivotas6, Caleidoscópio, Teatro da Trindade, Faculdade de Farmácia da ULisboa, Reitoria da Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da UNL, Bar novo da FLUL.