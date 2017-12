Noam Chomsky, Chico Buarque e Raduan Nassar encabeçam manifesto que denuncia perseguição a Lula

Um grupo de personalidades lança um manifesto em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta terça-feira (19/12), que denuncia a perseguição política ao primeiro colocado em todas as pesquisas de opinião para a eleição presidencial de 2018.

"A tentativa de marcar em tempo recorde para o dia 24 de janeiro a data do julgamento em segunda instância do processo de Lula nada tem de legalidade. Trata-se de um puro ato de perseguição da liderança política mais popular do país", diz o manifesto.

O documento surgiu como uma iniciativa do Projeto Brasil Nação e conta mais de 300 assinaturas. O linguista e filósofo norte-americano Noam Chomsky, o cantor Chico Buarque, os economistas Luiz Carlos Bresser Pereira e Leda Paulani, o jurista Fábio Konder Comparato, os cientistas políticos Luiz Felipe de Alencastro e Maria Victoria Benevides, o embaixador Celso Amorim, os escritores Raduan Nassar e Milton Hatoum, os jornalistas Hildegard Angel, Mino Carta, Franklin Martins e Fernando Moraes e o ativista social João Pedro Stedile estão entre os signatários.

O Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) marcou para o dia 24 de janeiro o julgamento do Lula na Operação Lava Jato.

O manifesto denuncia que a "a trama de impedir a candidatura do Lula vale tudo: condenação no tribunal de Porto Alegre, instituição do semiparlamentarismo e até adiar as eleições".

Abaixo, leia o manifesto e a lista de signatários:

Manifesto Eleição sem Lula é fraude

A tentativa de marcar em tempo recorde para o dia 24 de janeiro a data do julgamento em segunda instância do processo de Lula nada tem de legalidade. Trata-se de um puro ato de perseguição da liderança política mais popular do país. O recurso de recorrer ao expediente espúrio de intervir no processo eleitoral sucede porque o golpe do Impeachment de Dilma não gerou um regime político de estabilidade conservadora por longos anos.

O plano estratégico em curso, depois de afastar Dilma da Presidência da República, retira os direitos dos trabalhadores, ameaça a previdência pública, privatiza a Petrobras, a Eletrobras e os bancos públicos, além de abandonar a política externa ativa e altiva.

A reforma trabalhista e o teto de gastos não atraíram os investimentos externos prometidos, que poderiam sustentar a campanha em 2018 de um governo alinhado ao neoliberalismo. Diante da impopularidade, esses setores não conseguiram construir, até o momento, uma candidatura viável à presidência.

Lula cresce nas pesquisas em todos os cenários de primeiro e segundo turno e até pode ganhar em primeiro turno. O cenário de vitória consagradora de Lula significaria o fracasso do golpe, possibilitaria a abertura de um novo ciclo político.

Por isso, a trama de impedir a candidatura do Lula vale tudo: condenação no tribunal de Porto Alegre, instituição do semiparlamentarismo e até adiar as eleições. Nenhuma das ações elencadas estão fora de cogitação. Compõem o arsenal de maldades de forças políticas que não prezam a democracia.

Uma perseguição totalmente política, que só será derrotada no terreno da política. Mais que um problema tático ou eleitoral, vitória ou derrota nessa luta terá consequências estratégicas e de longo prazo.

O Brasil vive um momento de encruzilhada: ou restauramos os direitos sociais e o Estado Democrático de Direito ou seremos derrotados e assistiremos a definitiva implantação de uma sociedade de capitalismo sem regulações, baseada na superexploração dos trabalhadores. Este tipo de sociedade requer um Estado dotado de instrumentos de Exceção para reprimir as universidades, os intelectuais, os trabalhadores, as mulheres, a juventude, os pobres, os negros. Enfim, todos os explorados e oprimidos que se levantarem contra o novo sistema.

Assim, a questão da perseguição a Lula não diz respeito somente ao PT e à esquerda, mas a todos os cidadãos brasileiros. Como nunca antes em nossa geração de lutadores, o que se encontra em jogo é o futuro da democracia.

Assinaturas

Noam Chomsky- linguista, filósofo e cientista político norte-americano

Chico Buarque - cantor e compositor

Raduan Nassar - escritor

Hildegard Angel - jornalista

Milton Hatoum - Escritor

Luiz Carlos Bresser-Pereira- economista e ex-ministro de Estado

Mino Carta - Diretor de Redação Carta Capital

Nilma Lino Gomes- professora da Faculdade de Educação da UFMG e ex ministra de Estado

Fábio Konder Comparato- jurista, advogado e escritor

Leda Paulani - economista e professora da USP

Luiz Felipe de Alencastro- historiador e cientista político

Celso Amorim - diplomata brasileiro e ex-ministro de Estado

Cândido Grzybowski - Diretor do IBASE

Dermeval Saviani - Professor Emérito da UNICAMP e Pesquisador Emérito do CNPq

Vera Malaguti Batista - professora de Criminologia da Uerj e secretária-executiva do Instituto Carioca de Criminologia

Emir Sader - sociólogo e cientista político

Ennio Candotti - Presidente de honra da SBPC

Eric Nepomuceno- escritor

Fernando Morais- escritor e jornalista

Franklin Martins - jornalista

Heloísa Fernandes - socióloga, professora aposentada da USP

Isabel Lustosa - Historiadora e cientista política

João Pedro Stédile - MST/Via Campesina/Frente Brasil Popular

José Luís Fiori- cientista político, professor titular da UFRJ

Ladislau Dowbor - Economista

Marianna Dias - Presidente da UNE

Renato Tapajós - Cineasta

Roberto Amaral - Escritor e ex-ministro de Estado

Roberto Saturnino Braga- Centro Celso Furtado

Jessy Dayane - Levante Popular da Juventude/Vice presidente da UNE

Edson França - UNEGRO

Abelardo de Oliveira Filho- Engenheiro Civil e Professor

Adalberto Cardoso- professor da UERJ

Aderbal Freire - Diretor de Teatro

Adilson Mendes- Historiador, pesquisador e professor de Cinema.

Afrânio Garcia Jr.- Maître de conférences EHESS, chercheur CESSP

Alan Carlos Dias da Silva

Alberto Passos Guimarães- Físico

Alda Heizer- historiadora .Instituto de Pesquisa Jardim Botanico do Rio de Janeiro

Alessandra Belo Assis Silva - Doutoranda em História Social pela UNICAMP.

Almir Nóbrega da Silva - PT DR/PB, Movimento Sindical (Fisco)

Altamiro Borges - Jornalista

Alvaro Luiz Pedrotti - arquiteto e urbanista

Álvaro R. Santos - Geólogo

Ana Abbott - Atriz

Ana Adelaide Lyra Porto Balthar (Nena Balthar) - rtista Plástica e professora de arte/gravura IFRJ campus Belford Roxo

Ana Costa - Professora da Universidade Federal Fluminense - UFF

Ana de Hollanda - Cantora, compositora e ex-Ministra da Cultura

Ana Guimarães - Diretora do SindBancários de Porto Alegre e Região

Ana Maria Araújo Freire- Educadora

Ana Maria Cavaliere - Professora UFRJ

André Berten - professor (aposentado UCL, Bélgica)

Andre Lobato -

Andrea Bogossian Dutra - cantora

Andréia Galvão - Professora de Ciência Política - Unicamp

Ângela de Castro Gomes - historiadora

Antelina Leomar - MNU

Antonia Neide Costa Santana - professora do Curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú (Sobral/CE)

Antônio Carlos Lopes Granado - Economista

Antonio Carlos Rossato - Engenheiro Civil

Antônio Lisboa - Sec de Relações Internacionais da CUT Brasil

Antonio Luigi Negro - professor de História na UFBa

Antônio Munarim - Professor Titular UFSC

Aparecido Araujo Lima - Jornalista, Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé

Aquiles Rique Reis - Musico

Ariovaldo Ramos - Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito

Aristóteles Cardona Júnior - Médico de Família e Professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

Arlete Moyses Rodrigues - prof livre docente aposentada- Unicamp - IFCH - IG

Armando Boito Jr. - Professor de Ciência Política da Unicamp

Artur Scavone - Jornalista

Beatriz Heredia - UFRJ

Benedito Tadeu César- cientista político, professor da UFRGS aposentado.

Benjamin Prizendt - Ambientalista e apoiador de projetos socioambientais, MUDA Movimento Urbano de Agroecologia, Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida

Benoni Covatti -

Bernardo Furrer - Médico

Berenice Xavier - Aposentada. Atriz.

Brigitte Thiérion - Maître de Conférences - Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 Co-responsable de l'Institut d'Etudes Lusophones Spécialité Littérature Brésilienne

Bruno Pinheiro Wanderley Reis - UFMG, Departamento de Ciência Política

Bruno Pucci - Doutor em Educação e professor universitário aposentado da UFSCar e na ativa na UNIMEP, Piracicaba, SP.

Cacala Carvalho (Maria Clara Borba de Carvalho) - Musica

Candida Maria Monteiro - Professora, PUC-Rio.

Carlos André Cavalcanti - Professor UFPB

Carlos Frausino - Psicanalista

Carlos Frederico Marés de Souza Filho - Professor Titular de Direito da PUCPR

Carlos Henrique Kaipper - Procurador do Estado do RS

Carmem da Poian - Psicanalista

Carmem Maria Craidy - Professora UFRGS

Carol Proner - professora de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Cássia Damiani - professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Cecilia Vuyk - Paraguai

Celi Nelza Zulke Taffarel - professora Dra. Titular FACED UFBA Salvador Bahia

Celso Pinto de Melo - Professor titular - Dep. de Fisica - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Celso Santos Carvalho - Engenheiro civil

Cenira Ceroni Guerra - Advogada

César Augusto Bubolz Queirós - Professor do Departamento de História e do PPGH da UFAM

Christiana Oliva - representando Professores do Sindicato de Guarulhos

Claudia Brandao de Serpa - arquiteta urbanista

Claudia Santos -

Claudio Graziano Fonseca- Auditor-Fiscal da Receita Estadual - RS Membro do instituto Justiça Fiscal (IJF)

Claudio Westphalen -

Crisantina Cartaxo -

Dario Frederico Pasche - Dr. em Saúde Coletiva, Prof. UFRGS,

Débora Abramant - Psicanalista

Diego Ellwanger Pereira- Editor e Publicitário. Levante Gremista, grupo de torcedores gremistas em defesa da democracia. Portal de Hip Hop Bocada Forte, portal de notícias especializado.

Diego Pautasso - doutor Ciência Política UFRGS

Dilaine Soares Sampaio - professora adjunta da UFPB

Dulce Pandolfi - Professora FGV- RJ. Historiadora.

Éda Heloisa Pilla - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Edgar Serra - Médico aposentado

Eduardo Fagnani - Professor do Instituto de Economia da Unicamp.

Elemar do N Cezimbra -

Elenara Stein Leitão - Arquiteto

Eliane Dal Colleto - Jornalista

Eliesér Toretta Zen - Professor efetivo de Filosofia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo - Ifes campus Vitória-ES.

Elisabet Gomes do Nascimento - Educadora

Elisabete Guedes - C&T

Elisabeth Mariani - Educadora

Elton Bernardo Bandeira de Melo - Servidor público Federal, engenheiro, doutorando em sociologia.

Emerson de Almeida Fernandes - advogado militante nos movimentos sociais na Paraíba

Evaristo Almeida - Economista - Professor de Economia

Fabiana Silva/Plps -Promotoras Legais Populares do Interior de São Paulo

Fábio Girão - Músico e Consultor de TI na área de Media & Entertainment

Fábio Kerche - Cientista Político/ Fundação Casa de Rui Barbosa

Fernanda Bittencourt Ribeiro - Professora universitária Porto Alegre

Fernando Brito - editor do blog Tijolaço

Fernando Caneca Neto - Musico

Fernando Cunha - Professor UFPB

Fernando José Coutinho Barros - Médico

Fernando Rocha Nogueira - professor UFABC

Fernando Steinbruch Milman - Professor aposentado de Física da UFSC

Fernando Teixeira da Silva - Prof. do Depto. de História da Unicamp

Fernando Trevas Falcone - UFPB

Flavio Guerra de Menezes - Tecnologia da Informação

Flora Sussekind - pesquisadora FCRB e Profa. UNIRIO

Frederico Lustosa da Costa - Professor UFF

Gilberto Calixto da Nóbrega Júnior - Adovogado Recife

Giovani Subtil Palma - Servidor público RS

Giuseppe Tosi - UFPB João Pessoa

Guilherme Estrella- ex-diretor de Exploração e Produção da Petrobras

Guilherme Costa Delgado - Universidade Federal de Uberlândia

Hector Macedo -

Helena Bocayuva - Pesquisadora

Helena Meidani - Confraria dos textos

Helinando Pequeno de Oliveira - Professor Associado - Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

Heloisa Eterna - Jornalista

Henrique Cukierman - Professor associado - COPPE/UFRJ

Henrique Jorge Pontes Sampaio - Servidor público na UFPB

Hilda de Souza Lima Mesquita - Bióloga-oceanógrafa por formação.aposentada

Hildebrando Tadeu Nascimento Valadares - embaixador aposentado

Iara Castiel - Advogada e Psicóloga

Igor Felippe Santos - MST/Frente Brasil Popular

Iole Ilíada - Geógrafa e membro do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo

Iran Caetano -

Isabel Peres dos Santos - Profissão engenheiro-agrônomo

Ivan da Costa Marques - UFRJ

Jaime Rodrigues. - Arquiteto e urbanista.

Jair Reck - Professor UNB

Jaldes Menezes- Professor Adjunto do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba

Janete Triches- Professora Universitária e jornalista

Jayme Vignoli R de Moraes - musico

Jesuino Romano - Quimico

João Carlos Coimbra - Prof. Dr. do Instituto de Geociências UFRGS, Porto Alegre, RS

João Carlos Loebens - Doutorando em economia

João Feres Júnior - Diretor e Professor de Ciência Política do IESP-UERJ.

João Ricardo W. Dornelles - Professor de Direito da PUC-Rio

João Sicsu - economista e professor da UFRJ

Joel Silveira Leite - Jornalista

Jorge Branco -

Jorge Luis da Rosa Evangelista - Arquiteto

Jorge Miguel Mayer - Espaço Piparotes e jornal Século XXI

José Carlos de Araújo - Professor da Universidade Federal do Ceará

José Cezar Castanhar - Professor

José Dari Krein - professor Instituto de Economia UNICAMP

José Fernando Guitton Balbi -

José Hamilton G. de Farias - Médico Psicanalista

José Ivo Vannuchi - advogado, ex-prefeito de São Joaquim da Barra, SP

José Luis da Costa Fiori - Professor titular de economia política internacional da UFRJ

José Manoel Carvalho de Mello - Engenheiro

José Reinaldo Carvalho - jornalista, secretário de Política e Relações Internacionais do PCdoB

José Ricardo Ramalho - Professor titular IFCS-UFRJ

José Sergio Leite Lopes - Antropólogo, professor da UFRJ

Josiane Noveli Vieira - Psicanalista participante da APPOA (Associação Psicanalítica de Porto Alegre)

Jubel Barreto -

Juan Manuel Karg- Politólogo

Júlia Pessin Dalmás - Economista

Julian Rodrigues - Ativista de direitos humanos

Jurandir Malerba - Professor titular livre ufgrs

Karen Amaral Sacconi - professora

Karla Gobo - professora universitária da Escola Superior de Propaganda e Marketing e da Universidade Veiga de Almeida.

Kátia Gerab Baggio - Professora do Departamento de História da UFMG

Laerte Sodre Jr. - professor universitário

Laizio Rodrigues de Oliveira - Magister Artium em História das Ciências Exatas e da Técnica como Faculdade Principal e, Matemática e Filosofia com Faculdades Secundárias. Berlim, Alemanha.

Larissa Rosa Corrêa - professora adjunta do Departamento de História da PUC-Rio.

Laura Bannach Jardim - Professora Titular do Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Laurindo Leal Filho - professor aposentado da USP

Lauro Belini - Economista - São José do Norte/RS

Layla Maryzandra - Coletivo de Entidades Negras - CEN e coletivo Makedas

Leandro Moura - historiador e tradutor, carioca

Lêda Casadei Iorio - Militante do PT

Leila Ripoll - Psicanalista

Leila Tendrih -

Lela Queiroz - Profª Universitária Federal da Bahia Artes Dança

Leo Acir Torres dos Santos - Major RR da Brigada Militar/RS

Lia Nazareth Pinto de Carvalho -

Liana Albernaz de Melo Bastos - profa adjunta da UFRJ e psicanalista

Liana Chaves - UFPB

Lígia Dabul - Departamento de Sociologia - Universidade Federal Fluminense (UFF)

Ligia Maria Coelho de Souza Rodrigues- fisica, membro do Comitê Fluminense do Projeto Brasil Naçao.

Liliam Faria Porto Borges - doutora em educação - docente da UNIOESTE/PR

Lilian Santos/Rede de Jovens Negras de Enfrentamento ao Feminicidio

Lorena Féres da Silva Telles - Historiadora

Lourdes Buzzoni Tambelli - Advogada militante nas áreas trabalhista e cível

Lucas Coradini - mestre em sociologia, doutor em ciência política, e professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul.

Luana Gaetano/Rede Nacional de Mulheres Negras no Combate a Violência

Lucas Weglinski Andrade - Fundador e Diretor da Cía dos Prazeres -RJ

Lucia Teresa Romanholli - Professora

Lucy Satiko Hashimoto Soares - Oceanógrafa Bióloga/Docente USP

Luis Carlos de Almeida - Jornalista

Luís Felipe Perdigão - Advogado, professor umiversitário e pesquisador da UnB.

Luis Otávio Bassi Calagian - Arquiteto

Luiz Alexandre Oxley da Rocha - UFES

Luiz Antonio Timm Grassi - engenheiro civil e bacharel em História aposentado

Luiz Augusto Estrella Faria - Programa de Pós-graduação em Estudos Estratégicos Internacionais - PPGEEI Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Luiz Bandeira de Mello Laterza - Engenheiro e Empresário

Luiz Carlos de Freitas - Faculdade de Educação da Unicamp

Luiz Cesar Marques Filho - Professor na Unicamp

Luiz Costa Lima -

Luiz Edmundo S. Oliveira. - Aposentado. Ex funcionário da Embasa.

Luiz F. Taranto - Jornalista, aposentado e membro da operativa da Frente Brasil Popular-RJ

Luiz Fernando Lobo - Artista

Luiz Fernando Pinheiro -

Luiz Fernando Rangel Tura - Professor/UFRJ

Luiz Roncari - professor sênior da FFLCH/USP

Luiza Cheuiche Fendt - Arquitetura e Urbanismo

Luna Messina - cantora e bacharel em Música Populara Brasileira

Lygia Pupatto - bióloga e docente aposentada da Universidade Estadual de Londrina

Magali Ceroni Guerra - Cirurgiã-Dentista

Magda Biavaschi -desembargadora aposentada do TRT 4, pesquisadora no CESIT/IE/UNICAMP

Manoel Fernando Marques da Silva - Advogado São Paulo

Manoel José Ávila da Silva - professor da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre/RS

Mara Luzia Feltes - Direção executiva da CUT nacional

Marcelo Kunrath Silva - Departamento de Sociologia da UFRGS.

Marcelo Milan - Professor de Economia e Relações Internacionais, UFRGS

Marcelo Turchetti - professor com mestrado em administração.

Marcia Palmira Caminha Sacco -

Marcio Arnaldo da Silva Gomes - médico

Marcos Antonio da Silva - Professor Titular de Metodologia no Depto. de História da FFLCH/USP

Marcos Costa Lima - Prof.Deptº de Ciência Política/UFPE; membro da Diretoria do Centro Internacional celso Furtado; membro da Diretoria da Associação Brasileira de Relações Internacionais/ABRI

Maria Aparecida Dellinghausen Motta -

maria beatriz mariante brutto -

Maria Claudia Oliveira de Paiva - Partido dos Trabalhadores

Maria de Lourdes Viana Lyra - historiadora

Maria Elizabeth Mori - Psicanalista, Sociedade de Psicanálise de Brasília

Maria Helena Pereira Toledo Machado -

Maria Luiza Franco Busse - jornalista

Maria Regina Soares de Lima - Professora e pesquisadora do IESP/UERJ

Maria Rita Loureiro - prof.a titular da FEA/USP e da FGV/SP

Maria Teresa Silva Lopes - Psicanalista - SBPRJ

Maria Teresa Silveira - Produtora de Arte

Maria Tereza Boaz - Médica

María Verónica Secreto - professora Universidade Federal Fluminense

Maria Victoria Benevides - Professora da USP

Mariana Joffily - historiadora, professora da Universidade do Estado de Santa Catarina.

Marianna Chaves - Atriz

Marilia Lomanto Veloso - Advogada

Marina Pinheiro - Cientista Política, Pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Mário Jorge da Motta Bastos - Professor do Departamento de História UFF

Marisa Soares Grassi - procuradora do estado aposentada.

Marisa Teresinha Mamede Frischenbruder - Geógrafa, Doutora pela USP, Consultora

Marísia Margarida Santiago Buitoni - Prof.ª Dr.ª do Igeog/Uerj

Marta Silva- Associação de Jovens Negras Acotirene

Martinia Gonzales/Coliazação de Mulheres Negras da América Latina e Caribe

Martha Silva - funcionária pública federal

Miguel da Costa Franco - bancário aposentado, escritor e roteirista

Milton Fernando M de Andrade -

Miriam Burger -

Miriam Cintra -

Moacir Palmeira - Museu Nacional - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Moisés Lima Matos - empresário na área de Tecnologia da Informação

Monica Hirst - Universidad Nacional de Quilmes (Argentina)

Nabil Bonduki - urbanista, professor titular Fau-Usp

Nadja de Moura Carvalho - Professora UFPB

Nair Prietos Benites - estudante do curso de Políticas Públicas do IFCH/UFRGS

Naira Lisboa franzoi - Professora da faculdade de educação ufrgs

Néle Azevedo - artista visual e pesquisadora

Newton Armani de Souza - Prof. da Universidade Federal de Goiás, Doutorando da Universidade de Lisboa.

Newton Mizuho Miura - jornalista

Ney Marinho - Psicanalista - SBPRJ (Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro)

Ney Strozake - Advogado e Frente Brasil de Juristas pela Democracia

Nilce Azevedo Cardoso - Psicopedagoga Clínica e Psicanalista

Nivaldete de Lima - advogada

Nívea Carneiro - Professora, Advogada, Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais de Lucena (SINTRAMUL)

Olga Fernández - Atriz, professora e pesquisadora de Teatro e Cinema.

Orã Figueiredo - Ator

Orlando Venâncio dos Santos Filho - Advogado e Mestre em Direito

Oswaldo Suzuki - professor (aposentado)

Otávio Velho - Antropologo

Ottmar Teske - Professor Universitário (Sociólogo), Assessor do Senador Paulo Paim, PT/RS.

Paola Giraldo - Professora

Paola Marques/Rede de Jovens Negras de Enfrentamento ao Feminicidio

Patricia Birman - Professora / pesquisadora Antropologia UERJ

Patrícia Chittoni Ramos Reuillard - Professora do Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Patricia Valim - Professora de História da UFBA

Paulo Augusto Coelho de Souza - Sociólogo

Paulo Cesar Martins - Blog dialogosessenciais.com

Paulo Espirito Santo - jornalista

Paulo Fontes - Historiador, Professor da Escola de Ciências Sociais da Fundação Getulio Vargas (CPDOC/FGV)

Paulo Giovani Antonino Nunes - professor do departamento de História da UFPB

Paulo Malaguti Pauleira - músico integrante do MPB4, do Arranco de Varsóvia e maestro de corais.

Paulo Peretti Torelly - Advogado

Paulo Petersen - Agrônomo, Associação Brasileira de Agroecologia

Paulo Rosendo da Silva Júnior - Professor de educação física

Paulo Sergio Pinheiro - ex- ministro da secretaria de estado de direitos humanos

Pedro Aurelio Llanos Zabaleta -

Pedro Celestino Pereira, engenheiro

Pedro Dimitrov -Médico Sanitarista, doutor em Saúde pública/USP, membro fundador do PT

Pedro Gomes - Psiquiatra e Psicanalista ( SBPRJ )

Pedro Ivan Christoffoli - Professor Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS

Pedro Pontual - Educador

Prof. Romberg R. Gondim - D.Sc., aposentado.-CEAR/UFPB

Raul K. M. Carrion - Historiador Presidente da FMG/RS

Raul Pont - prof.univ.aposentado e ex prefeito de POA e ex deputado federal e estadual

Reginaldo Flexa Nunes - professor do Instituto Federal do Espírito Santo

Reinaldo Guimarães - Médico Sanitarista

Renata Del Monaco - Educadora

Renato Ortiz -

Renato Raul Boschi - Cientista Político IESP UERJ

Ricardo Gebrim- Direção Nacional da Consulta Popular

Ricardo Guterman - Sociólogo, membro do Coletivo de Luta pela Água, SP

Roberto Jorge Regensteiner - professor, consultor, escritor.

Rodrigo Patto Sá Motta - UFMG

Rogerio de Vargas Rosado -Membro da FBP região centro do RS. Membro da executiva da União das Associações Comunitarias de Santa Maria -Rs

Rogério Lustosa Bastos - Professor titular de psicologia social, na Escola de Serviço Social da UFRJ

Ronaldo Herrlein Jr. - Professor da UFRGS.

Ronaldo Lima Lins - Professor Emérito da UFRJ

Ronaldo Pagotto - Advogado e integrante da comissão política do Projeto Brasil Popular

Ronildo B. Andrade -

Ronivon da Costa Matos - Professor de história na rede municipal de Cajamar SP

Roque Tadeu Gui - Psicólogo DF

Rosa Angela Chieza - economista

Rosa Freire d'Aguiar - jornalista e tradutora

Rosângela Izidoro Cabral - empresária /Porto Alegre

Roseli Goffman - Psicóloga

Rozane Márcia Triches - Universidade Federal da Fronteira Sul.

Rubem Murilo Leão Rego - Prof. Livre Docente Unicamp

Samuel Pinheiro Guimarães - Diplomata brasileiro

Sandra Azerêdo - Professora aposentada UFMG

Sandra de Sá Carneiro - antropóloga - UERJ

Sandra Rangel - Bióloga, Secretaria Estadual da Saúde/RS

Sara Kanter - Comitê de Mulheres pela Democracia

Sebastião C. Velasco e Cruz - Professor Titular do Departamento de Ciência Política da Unicamp e do Programa San Tiago Dantas de Pós-Graduação em Relações Internacionais, UNESP/UNICAMP/PUC-SP.

Sebastião Pedrosa -

Sérgio Luiz Teixeira - Professor - SEDF , Mestrando Educação do Campo - UnB

Sérgio Sauer - Professor UNB

Silvana Veríssimo/Grupo de Mulheres Negras Nzinga Mband

Simão Zygband - Jornalista

Simone Nunes Brandão -

Sirlei Teresinha Gedoz - historiadora e Professora da Universidade do Vale dos Sinos - Unisinos.

Socorro Gomes - Presidenta do Conselho Mundial da Paz

Solange Todero Von Onçay - Professora da Universidade Federal da Fronteira Sul

Sônia Irene Silva do Carmo - Professora universitária aposentada - Unesp

Sônia Mara M. Ogiba - Psicanalista e Professora Ufrgs

Stella Maris Jimenez gordillo - Médica psicanalista. Analista membro da EBP e da a AMP

Susana Maria Koch - Jornalista e RP

Tamara Candeia de Mattos - Médica

Tamires Gomes Sampaio - Juventude do PT

Tatiane Reis Vianna - psicóloga

Télio Nobre Leite - Vice-reitor da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

Teresa M. Maia de Carvalho - Sociologa

Tereza Cruvinel - Jornalista

Valéria Chomsky - crítica literária

Valéria dos Santos Guimarães - Professora de História da UNESP

Valério De Patta Pillar - Professor, UFRGS

Vera Alves Cepeda - docente e pesquisadora da UFSCar

Vera Regina Leite Lopes - Educadora estadual, RS.

Vicente Trevas - sociólogo

Viviane Falkembach - produtora cultural

Volnei Picolotto - doutor em Economia e do Comitê em Defesa da Democracia/RS

Waglânia de Mendonça Faustino e Freitas - Docente UFPB

Walmir Siqueira - INSPIR

Walnice Nogueira Galvão - Prof. USP

Walquiria Domingues Leão Rego - prof. Titular - Unicamp

Walter Guilherme Schatzer -

Watteau Rodrigues - Advogado, OAB-PB 9365, Coordenação dos Juristas e Advogad@spelaDemocracia da Paraíba. Militante político, ex PC do B e PSB.

William Mello - Professor Universitário

Willian Nozaki - professor de economia e ciência política da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP)

Wilma Martins de Mendonça - Professora de Literatura Brasileira da UFPB

Wilma Peres Costa - Professora Depto. Historia Universidade Federal de São Paulo

Wilson Amendoeira - Psicanalista

Wilson Ribeiro dos Santos Junior - Arquiteto e urbanista. Docente ensino superior.

Wladimir Pomar- Jornalista e escritor

Zacarias Gama - Professor Associado da Uerj

Zenio Paulo de Almeida Silva - Administrador aposentado.

Zillah Murgel Branco - Reformada, reside em Portugal. Militante comunista e das causas populares.

Zoravia Augusta Bettiol - Artista Visual e Arte-educadora

