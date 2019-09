Vírus mata quatro elefantes em zoológico de Odisha, Índia

Nova Déli, 22 set (Prensa Latina) Um ataque do vírus de herpes endoteliotrófico matou quatro dos oito elefantes do zoológico de Nandankanan, próximo da cidade de Bhubaneswar, nos arredores do bosque Chandaka, do estado indiano de Odisha.

Como não existe vacina para controlar a propagação da doença, as autoridades estaduais procuraram a ajuda de especialistas a fim de conter o surto no zoológico de Nandankanan.



O governo de Odisha pôs-se em contato com especialistas em Assam e Kerala, onde um vírus similar fulminou vários elefantes no passado, afirmou o ministro de Bosques e Meio ambiente de Odisha, B. Karukha.



Os esforços estão em marcha para salvar os paquidermos restantes, afirmou o subdiretor do Zoológico de Nandankanan, Jayant Das.



asg/abm/mm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=26071&SEO=virus-mata-quatro-elefantes-em-zoologico-de-odisha-india