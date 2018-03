Dia Mundial da Água 2018



Quando uma criança tem acesso a água potável, ela tem a oportunidade de aprender, brincar e de ter uma infância saudável.



Quando as crianças têm acesso a água potável perto de casa, elas têm a oportunidade de ir à escola, brincar com os amigos e ter uma infância saudável. Hoje, cerca de 2,1 mil milhões de pessoas não têm acesso a água potável.i Em Angola, quase metade dos agregados familiares (47%) não tem acesso a fontes de água apropriada para beber. ii Tanto no país como no mundo, muitas crianças passam horas a caminhar, todos os dias, para colectar água, às vezes perdendo a oportunidade de ir à escola. E esta jornada pode ser perigosa. As garrafas de água que as crianças carregam podem ser pesadas, normalmente em torno de 20 quilos.

Para algumas, essa rotina diária para colectar água pode consumir suas vidas. Elas temem ataques e temem caminhar longas distâncias, e perdem a oportunidade de ir à escola ou de brincar com os amigos.



Principais mensagens:



Quando uma criança tem acesso a água potável em casa, ela tem a possibilidade de aprender, brincar e ter uma infância.

• O acesso a água potável ajuda as crianças a aprender: quando as crianças não estão ocupadas a colectar água, elas têm tempo para ir à escola. Quando as escolas têm água limpa, casas de banho e sabão para a lavagem das mãos, as crianças têm um ambiente de aprendizagem saudável, e as meninas são mais propensas a ir estudar durante o ciclo menstrual.

• O acesso a água potável ajuda a manter as crianças saudáveis: quando as crianças bebem, tomam banho e lavam as roupas em água potável, elas têm uma maior possibilidade de crescer sem doenças.

• O acesso a água potável dá às crianças a oportunidade de jogar. Quando as crianças têm água segura perto de casa, elas não precisam se preocupar com as longas e muitas vezes perigosas viagens para colectá-la. Elas têm tempo para brincar com seus amigos e serem crianças.

• O acesso a água potável aumenta as possibilidades das crianças de sobreviver: quando os bebés nascem em instalações de saúde com água potável, eles são mais propensos a sobreviver e prosperar.

Em tempos de crise e tempos de estabilidade, o UNICEF fornece o acesso a água potável, saneamento e higiene para crianças em todo o mundo, mesmo nos locais mais difíceis de alcançar. Em 2017, o UNICEF providenciou água potável a quase 30 milhões de pessoas vivendo em emergências humanitárias.iii Em Angola, foram 284.184 pessoas em 2017.

Factos Rápidos

· A água é um direito, não um privilégio: hoje, 2,1 mil milhões de pessoas no mundo não têm acesso a água potável.iv Em Angola, pouco mais da metade dos agregados familiares (53%) tem acesso a fontes de água apropriada para beber, sendo 67% nas áreas urbanas e 32% nas áreas rurais.v

· A água é vida: todos os dias, mais de 700 crianças no mundo morrem de doenças relacionadas a água não segura, saneamento e falta de higiene.vi

· A água é uma ocupação diária: pelo menos 263 milhões de pessoas no mundo levam mais de 30 minutos para ir e voltar para colectar água.vii Em Angola, isso ocorre com 19% dos agregados em áreas urbanas e 43% dos agregados em áreas rurais, dentre aqueles sem acesso a água para beber dentro de casa.viii

· Houve evolução no acesso em Angola: entre 2008-2009 e 2015-2016, o acesso dos agregados familiares às fontes de água apropriada para beber aumentou 12 pontos percentuais (passou de 42% para 54%), crescimento registado principalmente nas áreas urbanas.ix

