Os Verdes Exigem que se Conheçam os Abrigos Particulares de Animais e Se Formem Pessoas Que Prestam Socorro e Fazem Resgates de Animais no Âmbito da Proteção Civil

O Partido Ecologista Os Verdes entregou na Assembleia da República dois Projetos de Resolução, onde recomendam ao governo que proceda ao levantamento dos abrigos particulares para animais existentes ao nível nacional, identificando-os e registando as suas condições de funcionamento e que garanta a formação de pessoas, no âmbito da proteção civil e, consequentemente, no seio das entidades responsáveis pelo socorro em caso de catástrofe, para salvar e resgatar animais em perigo de vida.

Para além da fiscalização da legislação, da necessidade da identificação de abrigos deste género, para que também as suas condições sejam inspecionadas e salvaguardados os requisitos de segurança necessários há uma outra componente que importa alcançar e que as consequências do incêndio florestal em Santo Tirso realçaram, que se prende com a atuação pronta e eficaz das entidades responsáveis por intervir em situação de catástrofe. Estas entidades devem, na perspetiva do PEV, estar dotadas de meios humanos aptos a lidar com estas situações, de modo a salvar e a resgatar, o mais prontamente possível, os animais em perigo de vida.

http://www.osverdes.pt/pages/posts/os-verdes-exigem-que-se-conhecam-os-abrigos-particulares-de-animais-e-se-formem-pessoas-que-prestam-socorro-e-fazem-resgates-de-animais-no-ambito-da-protecao-civil-11149.php