ACAD Associação Cultural de Aradas: Workshop

Cavaquinho - Workshop e aulas

Formador: André Jesus

Público-alvo:

- Inscritos sem qualquer contacto com o instrumento;

- Inscritos com alguma/muita experiência (membros de grupos folclóricos, tradicionais, populares; associações musicais/culturais; instrumentistas; etc.).



Objectivos gerais:

- Reconhecer a importância do cavaquinho como instrumento tipicamente português e um símbolo da cultura musical/tradicional portuguesa no mundo;

- Fomentar o processo de ensino-aprendizagem do cavaquinho através da sensibilização para as sonoridades rítmica e melódica de um instrumento dotado de características musicais únicas.

Workshop: 5€

Aulas (4 horas por mês): 30€

--

ACAD - Associação Cultural de Aradas



Rua Dr.Alberto Souto

Bonsucesso - 3810 417 Aveiro

tel. 919877311