Festa do Avante! assinala 45 anos da Revolução dos Cravos

A edição de 2019 da Festa do Avante! destaca os valores da Revolução de Abril para que nunca se esqueça a opressão da ditadura fascista. O programa do maior acontecimento político-cultural do País foi apresentado esta tarde.

Decorreu na Quinta da Atalaia, no Seixal, a conferência de imprensa de apresentação do programa integral da 43.ª edição da Festa do Avante!, que se realiza nos dias 6, 7 e 8 de Setembro.

Com Alexandre Araújo, do Secretariado do Comité Central do PCP, e Madalena Santos, membros da Direcção da Festa do Avante!, que em Junho anteciparam o programa musical, estiveram artistas como os Blind Zero, Kumpania Algazarra, Joana Amendoeira, Sebastião Antunes & Quadrilha, Cais Sodré Funk Connection e Moonspell.

Isto porque, evidenciou Madalena Santos, a música portuguesa tem na Festa do Avante! um lugar de destaque. Para se ter uma ideia, acrescentou, dos 36 grupos que vão passar pelos palcos 25 de Abril e 1.º de Maio, 29 são de música portuguesa.

No plano internacional sobressaem nomes como Sílvia Perez Cruz, da Catalunha, The Last Internationale, dos EUA, e os Tèada, provenientes da Irlanda e um ícone da world music.

Para que nunca se esqueça

No ano em que se assinalam os 45 anos da Revolução dos Cravos, a mostra «Valores de Abril no Futuro de Portugal», dividida em nove painéis, terá lugar de destaque no Pavilhão Central. Tão importante como comemorar o alcance da Revolução portuguesa, desde logo com o fim da ditadura fascista e da guerra colonial, o trabalho tem como objectivo «não permitir que se esqueça» aquilo em que se traduziu a ditadura de Salazar, nomeadamente os crimes, a opressão e a exploração.

De igual modo, lembra-se que o levantamento militar dirigido pelos capitães do Movimento das Forças Armadas (MFA) «não foi um acontecimento isolado» da resistência e luta contra o fascismo, ao longo de várias décadas. A exposição alerta ainda para aspectos como as afrontas à Constituição da República, o reescrever da história e a reabilitação do fascismo.

No mesmo espaço, será possível visitar a exposição «Do montado ao cosmos», dedicada à cortiça e à luta dos trabalhadores deste sector, designadamente as várias greves, onde as mulheres tiveram um papel de vanguarda.

A Festa das Crianças

«Vamos brincar a sério, brincar é um direito» é uma afirmação para valer na Festa do Avante!. A par do Espaço Criança, com um vasto conjunto de equipamentos de diversão, com acessibilidade para todos, e onde estão previstas actividades como modelagem de balões, jogos matemáticos, oficina de fantoches e espectáculos, há programação a pensar nos mais novos noutros espaços da FA.

Os concertos para bebés, o Avanteatro, o Cineavante e a Festa do Livro são alguns exemplos, assim como o Espaço Ciência. No ano em que a Estratégia Nacional de Combate às Toxicodependências celebra vinte anos, o Espaço Ciência propõe-se abordar o tema das Adições e Dependências, em colaboração com o Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), através de uma programação diversificada e dirigida a visitantes de todas as idades.

Ano de Bienal

O Espaço das Artes da Festa do Avante! recebe este ano a 21.ª Bienal de Artes Plásticas, onde se reúnem os trabalhos de muitos dos artistas de maior destaque nacional. No total será possível apreciar 78 obras, entre desenhos, esculturas, pinturas, fotografias, gravuras e instalações. As obras expostas podem ser adquiridas, assim como os materiais vendidos na banca, designadamente serigrafias e peças de artesanato.

A par da bienal, o Espaço das Artes acolhe a exposição de pintura de José Santa-Bárbara. A obra deste artista plástico é multifacetada e passa, entre outras, pela escultura, desenho, gravura, ilustração, cerâmica e design de equipamento.

Festa amiga do Ambiente

Na edição de 2019 elevam-se os padrões de exigência relativamente à reciclagem e à sustentabilidade ambiental. Tal como havia anunciado Alexandre Araújo, em Junho, este ano haverá uma «significativa redução do plástico», substituindo a utilização dos pratos, taças e talheres de plástico por materiais biodegradáveis com base vegetal, e aumentando a oferta disponível de canecas e copos reutilizáveis.

Como habital, na Festa do Avante! é possível percorrer o País e conhecer a gastronomia, o artesanato e a intervenção política de cada região. Mas também do Mundo, através das inúmeras organizações representadas no Espaço Internacional, nomeadamente da Bélgica, Alemanha, Cuba, Chile, Espanha e de Timor Leste.



