CEARTE prepara concorrentes da Bélgica ao Euroskills - Campeonato Europeu das Profissões

Durante a semana, foram executados os quatro módulos da prova internacional (Fine Dining, Banquet, Bar, e Bistro Service), de forma a treinar em ambiente de competição a performance dos concorrentes dos dois países, nos vários estilos de serviço praticados no setor da hotelaria.

No início de julho, o Centro de Formação Profissional do Porto recebeu o estágio de preparação da comitiva portuguesa que irá representar Portugal no EuroSkills - Campeonato Europeu das Profissões, a decorrer em Budapeste, no final de setembro, com a participação de 800 formandos de 30 países.

Neste estágio, participaram cerca de 20 concorrentes portugueses nas várias profissões, bem como os seus jurados e formadores, com o intuito de realizarem provas de acordo com os critérios internacionais, em ambiente de competição.

Paralelamente ao evento, o Centro de Formação para o Artesanato e Património (CEARTE) acolheu ainda a comitiva belga (concorrente, jurados e responsáveis) e promoveu provas específicas de treino one-to-one na modalidade de "Serviço de Restaurante-Bar".

Para Luís Rocha, Diretor do CEARTE, esta semana de treino foi "muito produtiva", pois "permitiu a troca e partilha de conhecimentos, assim como a aproximação entre as entidades formadoras de ambos os países".

A semana de provas foi organizada por Paulo Pereira, formador do CEARTE, que detém vasta experiência na preparação de jovens formandos, campeões nacionais nesta profissão. O formador é, simultaneamente, o jurado de Portugal destacado para o Campeonato Europeu, na Hungria, e para o Campeonato Mundial, na Rússia.

Recorde-se que, em março deste ano, o CEARTE foi campeão nacional na profissão de "Serviço de Restaurante-Bar".

Coimbra, 17 de julho de 2018