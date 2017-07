As trapaças jurídicas que impediriam o Lula-2018

Leandro Paulsen (E), Victor Luiz dos Santos Laus (C) e João Pedro Gebran Neto (D): ofertarão ao Moro o que a Globo já lhe concedeu ?

Um Tribunal crescentemente encantado com o Moro...

Como se sabe, o Lula virou o Imparcial Moro de Curitiba pelo avesso e usou a condenação política para se lançar candidato em 2018.

A Casa Branca, a Casa Grande e seus devotados colonistas (o Ataulpho Merval já não parece assim tão confiante) se dedicarão, agora, a montar as arapucas em que a vitoriosa candidatura de 2018 possa afundar.

Diante dessas ameaças, o ansioso blogueiro consultou o nunca assaz louvado Oráculo de Delfos, hoje localizado em Maringá, onde contempla a biografia do pai do Moro e dos Barros.

- Caríssimo Oráculo, qual a primeira arapuca que podem montar para o Lula 2018?

- O presidente do Tribunal Regional, o TRF-4, que vai julgar o Moro e o Lula deu declaraçõesinequívocas de que pretende apressar o julgamento, o que, em teoria (em teoria!!!) significa impedir a candidatura do Lula. O Presidente disse ao jornal nacional e à Fel-lha vai julgar (o Moro) com tempo suficiente para impedir a eleição do Lula.

- Mas, Oráculo, ele pode fazer isso?

- Muito estranho, ansioso blogueiro. Sua Excelência não conhece ainda o recurso dos advogados do Lula. Não pôde ler o que dizem os advogados do Lula. Além disso, Sua Excelência não pauta o julgamento. E nem julga!

- Estranho!

- Muito, ansioso blogueiro. Muito!

- Mas, que outro precipício se pode colocar à frente da vitoriosa candidatura?

- O TRF-4 tem três desembargadores. Pelo andar da carruagem - e não foi esse TRF-4 que disse que a Lava Jato é um fato novo e portanto exige um Direito novo?

- Sim, eles disseram isso, de forma dallagnóica!

- Sim e, portanto, disseram que o Moro pode tudo!

- Sim, Oráculo, mas esse poder ilimitado já a Globo lhe tinha concedido...

- De volta à arapuca, quer dizer, ao obstáculo. Digamos que se estabeleça na cabeça desses três jovens e brilhantes desembargadores o consenso, o entendimento uniforme de que é preciso impedir o Lula de ser candidato. O Brasil exige! Reclama!

- E, aí, se os três decidirem que o Lula não pode ser candidato?

- Se for decisão unanime, os advogados de Lula não podem recorrer mais! Caput.

- Que perigo!

- Perigo pra quem, cara pálida? Para a Justiça vigente será um ato de redenção, a travessia do Mar Vermelho!

- É verdade, Oráculo. Como se os Três Reis Magos levassem incenso, mirra e ouro ao berço de Curitiba...

- De Maringá...

- Tanto faz, Oráculo...

- Veja bem que aí no TRF-4 um dos mais brilhantes desembargadores é justamente o Dr. Gebran. Em muitas decisões referentes ao Dr. Moro, o Dr. Gebran confirmou o que já disse, em recente passado: que a cada dia desenvolve crescente amizade pelo Dr Moro...

- Amigo do Imparcial de Curitiba!

- Imparcialíssimo!

- Mas, são amigos, Moro e Gebran?

-É o que se entende da declaração inequívoca do Dr. Gebran.

- Mas ele não pode se considerar suspeito para julgar o crescente amigo?

- Isso é tão provável quanto o Ministro Gilmar se considerar suspeito para julgar o Aécio Neves.

- O Mineirinho...

- Esse mesmo.

- Quer dizer que se for uma condenação unânime no TRF-4 os advogados de Lula não podem entrar com embargos infringentes e tentar evitar uma condenação definitiva em segundo grau...

- Esquece. O Nelson Rodrigues dizia que a unanimidade é burra. No caso, para ser gentil, a unanimidade é uma infâmia!

- Que outra acusação de que o Lula é ladrão pode ser apressada para impedir a candidatura em 2018? A do sítio do filho do Jacó Bittar?

- Não, essa ainda nem começou. A mais próxima é a suposta sede do Instituto Lula que nunca foi do Instituto Lula.

- O Moro pode tratar disso a jato, para dar a segunda condenação?

- Muito pouco provável. Dificilmente daria tempo de impedir a candidatura do Lula - caso a primeira, do triplex, seja neutralizada.

- Mas, e se o TRF-4 não chegar a uma decisão unânime?

- Aí cabem embargos infringentes e, com isso, permitir o registro da candidatura.

- Mas, num tribunal acima do TRF-4 - que parece irreversivelmente encantado com o Dr. Moro - mais acima, não há esperança para a candidatura do Lula em 2018?

- Há. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, para fins de cumprimento de pena, é preciso esperar até que se tenham exauridas todas as possibilidades da defesa.

- Isso é uma boa notícia para a candidatura Lula 2018!

- É e não é. Porque se o STJ assim julgar vai ser uma hecatombe. O Sistema Jurídico, apoiado no jornal nacional, será capaz de incendiar o Oceano Atlântico!

Pano rápido!

Em tempo: respeitada revista alemã concorda: Moro não tem provas contra Lula

