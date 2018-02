NYT: Navalny foi financiado pelos EUA

O jornal estadunidense "The New York Times" afirmou, em reportagem deste sábado (17), que o blogueiro Alexei Navalny, opositor do presidente russo Vladimir Putin, recebeu financiamento dos EUA para suas atividades.

Segundo o diário, o Fundo Nacional para a Democracia (NED), órgão financiado pelo governo dos EUA, "fez doações para Alexei Navalny há alguns anos".

Documento da entidade citado pelo NYT mostra que organizações russas receberam 108 doações totalizando U$ 6,8 milhões em 2016.

O NED é um dos braços ligados às agências de inteligência dos EUA para, supostamente, "espalhar a democracia pelo mundo". Assim como outros organismos, como a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), o Instituto Nacional Democrata, o Instituto Republicano Internacional e a própria Agência Central de Inteligência (CIA), financia ativistas do mundo todo, especialmente em países cujos governos não são totalmente alinhados às políticas norte-americanas.

Tais organizações são denunciadas por patrocinaram golpes de Estado modernos, as chamadas "Revoluções Coloridas", para derrubar governos utilizando táticas muitas vezes não-violentas (embora em outras haja grandes distúrbios violentos, como ocorreu no "Euromaidan" ucraniano, em 2014).

Pravda.Ru