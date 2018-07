Lukashenko estatiza fábrica de aviões que estava ociosa

O presidente da República de Belarus, Alexander Lukashenko, anunciou na última quarta-feira (11) a estatização da fábrica de aviões de Orsha, na província de Vitebsk. A empresa estava ociosa nas mãos de proprietários privados.

"Já não há mais proprietário, os donos são as organizações estatais. Todos os antigos proprietários abandonaram a fábrica. Por isso, atuem. A partir de hoje é uma empresa estatal", determinou o dirigente em declarações às autoridades locais, compiladas pela agência de notícias BelTA.

"Aqui trabalha o meu povo, seu povo, trabalham os belarussos, russos, cidadãos de Belarus. Independentemente da propriedade de ações, é nossa tarefa que as pessoas daqui recebam um salário normal", completou, criticando o baixo salário dos trabalhadores da empresa.

Lukashenko afirmou ainda que a planta deve funcionar "custe o que custar", tendo perspectiva de desenvolvimento de suas atividades, como a ampliação do aeródromo e um impulso na produção, modernização e reparação de helicópteros.

O presidente belarusso esteve no local como parte de sua visita de trabalho a Orsha, onde está sendo criado um parque industrial e logístico cujo projeto é executado pela empresa Bremino Group, S.A, previsto para ser finalizado em dezembro de 2023. O conjunto, cujo custo avaliado é de 220 milhões de dólares, incluirá terminais de transporte automotivo e ferroviário, áreas de transporte aéreo e uma zona industrial, dentre outras estruturas.

Destaca-se, no setor ferroviário, a perspectiva de transportar os contêineres provenientes da China para a Europa. De fato, seu alto nível de desenvolvimento nos transportes tem feito com que Belarus seja a ponte para o fluxo comercial entre a Ásia e a Europa nos últimos anos.

Apesar da estatização da fábrica de aviões por ociosidade e ineficiência, e de mais da metade das empresas do país permanecerem nas mãos do Estado, nos últimos anos Belarus tem implementado uma política de liberalização econômica, incentivando o investimento no país, o empreendedorismo e concessões para atividades comerciais, incluindo seis Zonas Econômicas Especiais - uma delas, na província de Vitebsk.

Eduardo Vasco,

Pravda.Ru