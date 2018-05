FARC: Mensagem a Jesus Santrich

Mensagem a Jesus Santrich

Escrito por Conselho Político Nacional - Farc

Camarada Jesús Santrich,

O Conselho Político Nacional deseja expressar-te com esta breve nota nosso reconhecimento e o de toda a militância partidária pela imensa coragem que tens tido ao enfrentar a montagem da qual tens sido vítima, assim como a fortaleza para enfrentar esta dura prova em tua luta pela paz com justiça social, pela soberania e a dignidade de nosso povo. Já dissemos antes e voltamos a repetir: cremos em tua inocência e não duvidamos que a verdade terminará por se impor, frente à infâmia e à calúnia.

Certamente estás inteirado de como crescem a cada dia as vozes de solidariedade e os pronunciamentos para que sejas posto em liberdade. Juristas de renome, igrejas de diversas confissões, representantes da política nacional e internacional, assim como organizações sociais da Colômbia e do mundo têm manifestado seu aberto rechaço ao que, sem dúvida, constitui o mais grave intento por afetar a materialização do Acordo de Paz, que com tanto zelo tu ajudaste a construir, pensando sempre no melhor para teus compatriotas.

Estimamos teu exemplo de dignidade e tua tenacidade para enfrentar a adversidade; podes estar certo de que seguiremos trabalhando de distintas formas para alcançar tua liberdade. Ao mesmo tempo, queremos recolher as múltiplas vozes que te pedem suspender a greve de fome, fazendo nossa essa petição em nome de todo o Partido. A verdade e a justiça necessitam de tua presença para se impor sobre a maldade e a perfídia.

Com afeto de camaradas, vai nosso abraço

Conselho Político Nacional, Força Alternativa Revolucionária do Comum

FARC.

Tradução > Joaquim Lisboa Neto