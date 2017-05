Lula, Moro e o espectro de dona Marisa

Por mais criativa que tenha sido a campanha publicitário - daquelas que no jargão dos criadores se trata de uma ação de oportunidade -, pegou mal para a rede de lojas Marisa ter levado ao ar, em homenagem ao dia das mães, uma peça elaborada por sua equipe de criação e marketing onde se diz: "Se sua mãe ficar sem presente, a culpa não é da Marisa". Foi desnecessária até para o book do criativo. Como diria o site do Yahoo no Brasil que vive em busca de clics, a citação "derrubou" a internet. Os contra Lula vibrando por entender que foi um "achado" genial, uma sacada criativa, e os a favor de Lula virados no estupor do cabrunco e dispostos a boicotar as lojas da rede paulistana.

Jolivaldo Freitas

Mas não podemos deixar, depois de ouvirmos as horas de depoimento do senhor ex-presidente Luiz Lula da Silva, perante o juiz Sérgio Moro, que ficava uma sensação estranha cada vez que Lula dizia não saber de nada sobre o que acontecia no âmbito da sua família (principalmente pelo estigma que vem acumulando de nada sabe, durante sua rica passagem pela presidência do Brasil).

A percepção é que ele não falava, não interagia, não "despachava" com dona Marisa e que ela, sim, era toda empoderada, com iniciativas próprias até mesmo para decidir onde a família deveria investir os seus recursos financeiros. Mas - não tenho nada essencialmente contra Lula, especificamente, vez que sou contra todos os políticos, de todos os partidos, que estão sendo levados pelo jorro da Lavajato -, mas não posso, em sã consciência e na posição profissional que escolhi, de jornalista crítico, deixar de fazer observações que me são pertinentes. Assim como é Lula agora, que venha Aécio Neves, Renan Calheiros, FHC ou que abram as catacumbas e tirem até Getúlio Vargas e Tancredo Neves se for preciso.

Mas, me diga seu moço, senhora, de onde é que dona Marisa poderia tirar por iniciativa própria, mais de R$ 2 milhões para investir, uma vez que era pouca a participação no Bancoop? É bom saber que no ano de 2006, quando foi reeleito, Lula declarou para a Justiça eleitoral possuir uma participação nesta cooperativa habitacional, no valor de R$ 47 mil. A Bancoop com grave problema de caixa, passou o empreendimento onde está o tríplex para a OAS. Além dos milhões necessários para a aquisição, uma reforma que teria sido pedida por ela saiu por quase R$ 800 mil e a instalação de um elevador, conforme a OAS, custou maios R$ 62 mil.

Tanto dinheiro para Lula não discutir com a mulher o caminho a seguir? Pode ser verdade a declaração dele para Moro, não vamos duvidar, mas que não parece plausível, parece. A defesa de Lula foi inteligente, mas pareceu querer subestimar a inteligência alheia quando o orientou a pedir ao juiz Moro que evitasse a citação do nome de dona Marisa, por ser doloroso para ele. Ocorre que tudo, infelizmente, no caso do tríplex, Lula jogou nos ombros de dona Marisa. O que restava a Moro? Certo é que foi uma situação de mal-estar não somente para Lula, mas com certeza para o próprio Sérgio Moro, para a família do senhor ex-presidente, para todos os brasileiros - estejam em que posição política ou conceitual se encontrem - e para a avastema de dona Marisa. Que deus a tenha, guarde e livre.