Por que Bernie é a melhor esperança dos democratas para vencer Trump

Por Finian Cunningham



15 de fevereiro de 2020 " Câmara de Informações " - Talvez o Partido Democrata deva às vezes ouvir o presidente Trump em busca de uma mudança, em vez de ridicularizá-lo reflexivamente a cada momento. O partido está desesperado para derrotar o candidato republicano a quem odeia com vingança. Assim, enquanto os democratas se preparam para nomear seu candidato à presidência de um campo lotado, quem lhes dá a melhor chance de vencer a eleição em novembro?

Segundo o próprio presidente, é Bernie Sanders, a quem ele mais teme.

Questionado se Trump preferiria concorrer contra Sanders ou o bilionário Michael Bloomberg, o presidente disse nesta semana: "Francamente, prefiro concorrer contra Bloomberg do que Bernie Sanders", falando a repórteres na Casa Branca. “Porque Sanders tem seguidores reais, quer você goste dele ou não, se você concorda com ele ou não. Por acaso, acho terrível o que ele diz. Mas ele tem seguidores. Bloomberg está apenas comprando a entrada.

Bloomberg, ex-prefeito da cidade de Nova York e magnata da mídia, está gastando dezenas de milhões de dólares para se promover como candidato democrata à presidência. O partido nomeará seu candidato em uma convenção em Milwaukee, em julho.

Mas, à medida que as primárias democratas avançam pelos EUA, é Bernie Sanders, senadora de Vermont, 78 anos, quem mostrou a liderança inicial. O socialista autodeclarado ganhou o voto popular em Iowa na semana passada, apesar de um desastre sobre a contagem de delegados. Nesta semana, Sanders liderou a votação no estado de New Hampshire.

No final deste mês, a campanha democrata segue para Nevada e Carolina do Sul antes das corridas da Super Terça-feira em estados pesados, como Califórnia e Texas.

Em seu discurso de vitória em New Hampshire, Sanders disse aos apoiadores em êxtase: “Nós estamos indo para Nevada, estamos indo para a Carolina do Sul, vamos ganhar os próximos também… Deixe-me dizer que esta vitória aqui é o começo do fim para Donald Trump. "



A confiança de Sanders em fazer uma batalha contra Trump pela Casa Branca se deve à mesma razão pela qual Trump o teme: Sanders tem um movimento de base formidável de apoiadores e organizadores de campanhas. Ninguém entre os outros candidatos democratas inspirou a mesma verve entre os apoiadores. Sanders utilizou grupos demográficos cruciais de jovens, estudantes, trabalhadores e minorias étnicas. Ele parece ter galvanizado esse poder vital invejável - momento popular.

Outra arma política importante é a relevância das políticas. Como Sanders disse: "Nossa agenda fala da dor das famílias trabalhadoras deste país".

Depois de Iowa e New Hampshire, as estrelas eleitorais da senadora Elizabeth Warren e Joe Biden, ex-vice-presidente de Obama, desapareceram.

No entanto, Pete Buttigieg e a senadora Amy Klobuchar emergiram como dois candidatos que disputam com Sanders o ingresso democrata. Eles vieram em segundo e terceiro, respectivamente, nas primárias de New Hampshire.

Ambos os candidatos eram relativamente desconhecidos até recentemente. Klobuchar até brinca que os eleitores não sabem como se escreve seu nome na maioria das vezes. Enquanto Buttigieg, ex-prefeito de South Bend, Indiana, tem uma imagem de menino e uma carreira militar opaca como soldado no Afeganistão com supostos vínculos com operações secretas da CIA.

Há mais do que uma suspeita de que a hierarquia do Partido Democrata esteja preparando Buttigieg e Klobuchar para se apresentarem como os candidatos "centristas" em uma tentativa de maximizar o apelo aos principais eleitores.



Como o New York Times colocou esta semana: “O concurso democrata parece estar se voltando para a questão de saber se o partido se moverá para a esquerda com Sanders, um socialista democrático, ou para o centro com Buttigieg ou mesmo a senadora Amy Klobuchar, que estava em um terço forte.

O jornal deixou escapar a possibilidade de uma união do partido contra Sanders ao admitir que "as estruturas tradicionais do Partido Democrata devem se mobilizar contra Sanders por medo de seu tipo revolucionário de socialismo democrático".

É aqui que as maquinações táticas e antidemocráticas de 2016 correm o risco de se repetir com consequências desastrosas. Naquela época, Bernie Sanders havia energizado jovens e trabalhadores para mudanças radicais em Washington, semelhante ao que ele está fazendo novamente neste ciclo eleitoral. Mas os grandes democratas pensaram que sabiam melhor há quatro anos apoiando Hillary Clinton como candidata à presidência. O cretismo fétido da hierarquia do Partido Democrata não podia ver que Clinton era desprezada por muitos americanos comuns por seu leve centrismo e conexões com os grandes negócios.

Ao negar a Bernie Sanders a chance de concorrer à presidência em 2016, o mecanismo do Partido Democrata não apenas aniquilou os desejos democráticos dos membros comuns do partido e dos eleitores mais amplos, como inevitavelmente deixou o dissidente Donald Trump absorver o enorme descontentamento dos cidadãos americanos que estão cansado do duopólio em Washington, também conhecido como "o pântano".

Desta vez, incrivelmente, não há sinal de que a hierarquia democrática corrupta tenha aprendido algo sobre seu conceito defeituoso de centrismo.

Para vencer uma eleição, é necessário um político que fale das queixas e paixões das pessoas. Trump conseguiu fazer isso em 2016, embora sob pretextos falsos como demagogo.



Dada a terrível desigualdade econômica e o colapso social nos EUA, o que é necessário é um candidato que possa incitar a raiva popular ao estado capitalista e predatório da oligarquia dos EUA. Isso não é possível sendo um "centrista" seguro e medíocre. É necessário um ataque político total contra o sistema podre.



Em uma entrevista ao Independent da Grã-Bretanha, o irmão mais velho de Bernie Sanders, Larry, deu a seguinte visão de por que ele é o homem a enfrentar Trump.

Larry (84), um ativista acadêmico e político aposentado que vive na Grã-Bretanha, disse: “As eleições serão disputadas nesses grandes problemas: as questões de quem recebe o quê, se sua riqueza e renda são voltadas para bilionários ou se todos tem a chance de uma vida decente. Dentro disso, os democratas - se forem liderados por Bernard - vencerão. Se eles são liderados por algum meio-termo, eles terão muito mais dificuldade. Porque conseguimos Trump porque tínhamos décadas no meio do caminho. Meio da estrada não significa meio, significa que as pessoas com poder não são desafiadas. ”

Bernie Sanders, ao que parece, conquistou o zeitgeist vencedor. E Trump sabe disso - ao contrário dos burocratas do Partido Democrata.



