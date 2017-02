Transformação em África requer uma convergência de ideias, iniciativas e visão

A obra Convergência de Nações está agora disponível em inglês, Francês e português

Trinta contribuições de alguns dos pensadores mais intelectuais de África

15 de Fevereiro de 2017, Zug, Suíça - Jean-Claude Bastos de Morais, empresário africano, investidor e influenciador de inovação anunciou hoje que foram publicadas duas edições adicionais, em francês e português, para além da edição existente em inglês do tão procurado livro, A convergência de Nações.

A Convergência de Nações é uma compilação de ensaios escritos por trinta autores e realça o potencial de África, por forma a tirar partido da globalização e assegurar um crescimento estratégico a longo prazo. A Convergência de Nações é um intercâmbio de ideias sobre política, economia e arte através de uma variedade de tópicos, desde o capital humano ao financeiro, infra-estructura social a física e muitos outros temas determinantes que afectam o futuro de África.

O livro, que foi elogiado pelo Dr. Akinwumi Adesina, Presidente do Banco Africano de Desenvolvimento como sendo "um sumário realístico de todos os grandes temas que afectam o futuro de África", é uma análise de questões reais do mundo elaborada por personalidades bem conhecidas, tais como o economista político, Kingsley Moghalu, o especialista em economia global, Gerard Lyons e o economista e comentador de assuntos africanos, Razia Khan.

Com a obra Convergência de Nações, Jean-Claude pretende levar a discussão a volta das áreas chave focadas no livro para uma audiência maior, especialmente no continente africano. Jean-Claude Bastos de Morais é também fundador e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Quantum Global, uma empresa de investimento inclinada para a indústria transformadora em África e para a obtenção de grandes resultados de desenvolvimento, assim como membro do conselho consultivo do Fórum Oficial das Instituições Monetárias e Financeiras (OMFIF), um grupo de reflexão para o Banco Central, política económica e investimento público.

Bastos de Morais é um influenciador africano com interesse profundo no desenvolvimento sócio-económico do continente. No cerne do seu trabalho relacionado com inovação está a Fundação Africana de Inovação (AIF), uma instituição que fundou no ano de 2009 para impulsionar o desenvolvimento africano por meio da promoção da inovação.



"Estou determinado a impulsionar a inovação e a criatividade. Funciono como um contribuinte positivo para o sucesso das narrativas de África e apoio a uma agenda de desenvolvimento mais vasta. A Convergência de Nações está agora disponível em mais línguas faladas por africanos, atingindo os países africanos falantes de inglês, francês e português e aqueles apaixonados que acreditam na realização do potencial de África. Este livro visa explorar a crescente narrativa de sucesso do continente. Estou grato ao grupo de importantes escritores, sem os quais, não seriamos capazes de compilar uma análise tão ponderada das oportunidades de África." Afirmou Jean-Claude Bastos de Morais.

O livro Convergência de Nações pode ser adquirido na Amazon e no website da OMFIF em três línguas, English, French e Portuguese.

Autores: Celestin Monga, Peter Bruce, Kingsley Moghalu, Ethiopis Tafara, Tara O'Connor, Kevin Chika Urama, Fernando Barbi, Ornelie Manzambi, Tim Daniel, Jamie Humphreys, Sneha Shah, Richard Dowden, Magnus Taylor, Jeremy Wakeford, Keith Boyfield, Simeon Ehui, Marinos Tsigas, Chakib Jenane, Hudson Mthega, Peter Marsh, Seedwell Hove, Jonathon Clayton, Abena Annan, Gerard Lyons, Aslihan Gedik, Brian Sturgess, Temi Abimbola, Razia Khan, Michael Lafferty, Lise Birikundavyi

Sobre a Quantum Global

A Quantum Global é um grupo internacional de empresas que opera nas áreas de investimentos de capital privado, gestão de investimentos, gestão de riqueza privada, bem como na pesquisa macroeconómica e modelagem econométrica. O sector de capital privadoda Quantum Global gere uma família de fundos destinados ao investimento directo em África nos sectores da Agricultura, Saúde, Hotelaria, Infraestrutura, Mineração e Madeira, bem como um fundo de acções estruturadas. A nossa equipa combina um histórico sólido e experiência comprovada para identificar e executar oportunidades de investimentos exclusivos com o foco em África. Quantum Global trabalha em estreita parceria com asprincipais partes interessadaspara maximizar o valor do investimento e dos retornos através de uma gestão activa e criação de valor.

