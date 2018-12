Pyongyaneses lotam feiras de ano novo, apesar de nevadas

Pyongyang, (Prensa Latina) Os pyongyaneses lotam hoje as feiras com motivo da chegada do ano novo, apesar das nevadas das primeiras semanas do muito severo inverno na República Popular Democrática da Coreia (RPDC).

A celebração de uma Feira de Ano Novo com uma escala tão grande mostra claramente como se implementa a política estatal para o desenvolvimento prioritário do setor industrial civil para o bem-estar do povo da RPDC, referiu a Prensa Latina um porta-voz do maior shopping desta capital, denominado Korean Department Store in Pyongyang (KDSP).

De acordo com a fonte, também reflete o positivo estado de ânimo dos norte-coreanos que a cada vez em maior escala, aproveitam o capital humano, material e técnico de toda Coreia do Norte e modernizam a economia local com esforços próprios em resposta a indicações do III Pleno do VIII Período do Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia (PTC), efetuado em meados do mês de abril.

No KDSP exibem-se e vendem aproximadamente 2 milhões de item de bens de consumo de 550 empresas da RPDC.

Entre os produtos destacam alimentos, roupa, sapatos, perfumaria, objetos de quinquilharias, móveis para o lar, mobília, brinquedos para crianças, meios de computação, televisores, eletrodomésticos, ferramentas, bicicletas e motos elétricas, bebidas, licores, cigarros, todos artigos de ampla demanda neste país.

Também os preços são agradavelmente surpreendentes para os norte-coreanos, o que favorece as vendas, observou Prensa Latina em um percurso pelo lugar.

Por exemplo, a garrafa de cerveja local de 640 Ml, que em nada inveja por sua qualidade a similares bebidas mundialmente famosas como Snow, Tsingtao, Yanjing, da China; Bud Light, Budweiser, dos Estados Unidos, ou a holandesa Heineken, tem um custo dentre 2 mil e 2 mil 500 wones (moeda local), o equivalente a quase 0,25 centavos de dólar norte-americano, à mudança oficial.

É impressionante também a faixa de cosméticos de produção nacional, entre eles dúzias de tipos de cremes para o cuidado facial, máscaras com ginseng, loções, pós, lápis de lábios, xampus e bálsamos.

O mais popular dos adolescentes e crianças coreanos na Feira de Ano Novo é o departamento de jogos de computador, recém inaugurado na KDSP.

Aos jovens compradores oferecem-lhes centenas de videojogos e em um estande virtual especial, podem competir em seus jogos favoritos, quase sem sair do balcão da loja.

Mais do 90% de todo o que se vende nestas feiras de ano novo são produtos saídos de modernas indústrias das cidades de Pyongyang, Kesong e Xinyuzhu, cujas produções se ajustam de maneira rígida a parâmetros do regular internacional de qualidade, segundo autoridades do setor.

http://www.patrialatina.com.br/pyongyaneses-lotam-feiras-de-ano-novo-apesar-de-nevadas/