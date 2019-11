Cuba pede que combatam ameaças à cultura da paz global

Por Waldo Mendiluza

Paris, 17 de novembro (Prensa Latina) A cultura deve deixar o domínio hegemônico em que está fechada para se tornar uma ferramenta de defesa da paz e do desenvolvimento inclusivo, disse hoje o ministro da Cultura de Cuba, Alpidio Alonso.



Em entrevista à Prensa Latina, o chefe da delegação cubana na 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco alertou que o mundo está passando por uma crise ética que deve ser denunciada em todos os espaços e combatida pela cultura.



Vivemos em um planeta no qual o imperialismo dos EUA e seus acólitos impõem um modelo neoliberal que, como vemos na América Latina, as pessoas não toleram, e pressionamos os países mais pobres a forçá-los a aceitar essa ordem injusta, afirmou.



Segundo Alonso, para alcançar seus interesses de dominação, os centros de poder recorrem ao maquinário cultural e à mídia, a fim de disfarçar e manipular uma realidade que não é outra senão a das guerras de conquista, o comércio com morte, desigualdade, pobreza, discriminação e outros males.



Eles atacam a soberania dos povos e o multilateralismo e incentivam situações inaceitáveis, como o ressurgimento do fascismo, uma tendência que devemos enfrentar da cultura, afirmou.



Para o poeta e editor, a batalha cultural pela soberania, justiça social e respeito à diversidade deve ser travada nos mesmos espaços das novas tecnologias usadas para implantar o ódio e justificar as crises que assolam a humanidade.



A Internet é um desses cenários, dos quais é urgente apelar para a unidade e construir uma frente comum para interromper a onda de antivalores e o retorno do fascismo, ressaltou.



Alonso insistiu no papel da cultura diante do desafio de construir um mundo com predominância do direito soberano de cada povo de escolher seu sistema político e seu caminho para o desenvolvimento.



Em relação ao desenvolvimento, ele disse que sua conquista está diretamente relacionada à paz e à mudança de modelo em direção a uma que diminua o fosso crescente entre ricos e pobres.



A manchete cubana cumpriu uma agenda intensa nos últimos dias nesta capital, onde a Conferência Geral da Unesco é realizada de 12 a 27 de novembro, com temas de discussão como educação superior, inteligência artificial e a Agenda 2030 da ONU. .



Alonso interveio em um debate de alto nível no qual denunciou o bloqueio dos EUA contra seu país, realizou reuniões bilaterais, assinou um acordo de cooperação cultural com a Bulgária e conversou com seu colega francês, Franck Riester, entre outras atividades.







