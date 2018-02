Santiago Ribeiro expõe no centro histórico de Moscovo

Tendo nós acompanhado por aqui nos Estados Unidos toda a actividade do artista de Coimbra, Santiago Ribeiro, inclusivamente nos grandes ecrans da Times Square em New York, vimos agora anunciar a sua participação na Exposição Internacional "Prêmio de Arte Visionária" no centro da grande cidade russa de Moscovo.

O projeto internacional "Prêmio de Arte Visionária" será realizado no centro histórico da cidade de Moscou, em um dos melhores recintos de exposição de Moscou - na "Casa dos Artistas de Moscou".

As datas da exposição: 27 de março - 1 de abril de 2018.

Santiago Ribeiro será o único artista surrealista a participar neste importante evento na capital russa assim como o único português. Tendo sido convidado pelo seu amigo o artista russo Oleg Korolev.

Site oficial do projeto "Prêmio de arte visionário": http://visionaryart.eu/index.php/en/

No projeto Prêmio de Arte Visionária de 2018, são incluídas obras de arte nos estilos de:

1) Arte visionária

2) Simbolismo místico

3) Cosmismo

4) Realismo fantástico

5) Realismo mágico

São aceitas obras de arte, produzidas em gêneros de pintura, gráficos, escultura, arte digital, têxteis e não tecidos.

Curador de arte do projeto

Artista Oleg Korolev

Produtor do projeto

Vise-Presidente da União de Arte Eurasiática Fedor Filkov

Organizadores:

União de Arte Eurasiática

NextArt Global Art Agency

Parceiros:

Câmara Municipal de Moscovo Câmara de Comércio e Indústria Fundação Mundial para as Artes / Ramo Russo

Moscow Union of Artists