Lutando unidos pela paz para nosso II Congresso

Escrito por Conselho Político Nacional

Neste 14 de dezembro, e por três dias, a Força Alternativa Revolucionária do Comum [FARC] promoverá sessão em seu III Plenário do Conselho Nacional dos Comuns [CNC], nossa máxima direção nacional aprovada no congresso fundacional de nosso partido político. Esta reunião do terceiro plenário se realizará sob a palavra de ordem "LUTANDO UNIDOS PELA PAZ, PARA NOSSO SEGUNDO CONGRESSO".

Chegou o momento de virar a página e lançar a andar o partido a partir das definições propostas pelo congresso constitutivo. Abordaremos a conjuntura política atual, faremos balanço do processo de estruturação orgânica de nosso partido; examinaremos as perspectivas eleitorais sobre a situação real em matéria de reincorporação econômica, social e política de nossos ex-guerrilheiros e definiremos linhas gerais em ação política e trabalho de massas.

As conclusões, fruto do exame consciencioso destes temas, se constituirão num guia e num aporte ao grande movimento social que está apostando pela paz.

Tradução > Joaquim Lisboa Neto