Eles publicam fotos de quando Che Guevara visitou a Índia (+Fotos)

Nova Délhi, 14 de junho (Prensa Latina) Imagens da viagem do mítico revolucionário argentino-cubano Ernesto Che Guevara à Índia em 1959, foram divulgadas hoje pelo portal digital Scroll.in.

Como hoje marcou o 92ú aniversário do nascimento da lendária Guerrilha Heroica, a publicação lembrou que em 2007 Om Thanvi, então editor do diário hindu Jansatta, estava curioso com a visita do icônico comandante.



Thanvi enviou um colega para a divisão de fotos do Ministério da Informação e Radiodifusão, mas autoridades disseram que Che nunca visitou a Índia, pois as fotos teriam sido exibidas na galeria diplomática. Mas quando Thanvi mostrou a eles que Che visitou o país, eles finalmente encontraram 14 fotografias.



Nos registros oficiais, eles explicaram, o nome dele apareceu como Ernesto de la Serna e é por isso que

