Pela Paz! Não à guerra contra o Irão!



O Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) organiza, no próximo dia 16 de Janeiro pelas 18h30, na Casa do Alentejo em Lisboa, a sessão "Irão na Mira dos EUA", onde será abordado o aumento da tensão provocado pelo assassinato do general iraniano Qassem Suleimani, levado a cabo pelos EUA, no passado dia 2 de Janeiro.



O assassinato do general iraniano, cuja ordem partiu diretamente de Donald Trump, foi um ato de guerra destinado a escalar ainda mais o conflito no Médio Oriente e na Ásia Central. Insere-se na ofensiva contra o Irão, expressa na retirada dos EUA do «Acordo Nuclear», no regresso das sanções e dos bloqueios e nas constantes ameaças de agressão militar. Este atentado é mais um exemplo que demonstra serem os EUA a principal ameaça à paz, quer no Médio Oriente e Ásia Central como em todo o mundo.



A sessão terá a participação de José Goulão (CPPC), Carlos Almeida (Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente) e Gustavo Carneiro (CPPC).



Contamos com a vossa presença.