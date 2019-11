Casa de Angola em Lisboa

Felizmente cada vez mais há vontade de juntarmos em torno da Casa de Angola, assim estão previstas as seguintes atividades para as próximas semanas, alertamos que este planeamento pode ser ajustado a qualquer momento com novos contributos.

Dias 26 e 27 Novembro - VI Congresso da Cidadania Lusófona, no qual a Casa de Angola tem tido participação ativa desde o primeiro momento. No primeiro dia o programa desenrola-se Sintra no Palácio Valenças em Sintra, onde será apresentado o livro do angolano Domingos das Neves sob o título "O que é a Democracia?".

No segundo dia o programa decorre no Liceu Pedro Nunes, sendo o encerramento do congresso na Casa de Angola, com a inauguração da exposição do artista-plástico Santiago Belacqua.

Dia 5 Dezembro - Apresentação do livro Mazuí de Eu