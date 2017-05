Blogueira AnnaJu Maziero vem se destacando no 'Bombou na Internet' ao lado da apresentadora Danny Pink

A blogueira AnnaJu Maziero que apresenta o quadro 'Bombou na Internet' todos os domingo dentro do Programa Mais Show, comandado por Danny Pink na Rede Vida, vem conquistando a cada dia mais espaço na mídia e agradando o público telespectador.



Com apenas 14 anos, a beldade que é da cidade de Campinas no interior de São Paulo, começou a carreira desfilando quando tinha apenas 6 anos, e já aos 12 anos foi a representante da cidade de Hortolândia no concurso Miss São Paulo Infanto-Juvenil. Logo em seguida em 2016 realizou participações na novela teen 'Cúmplices de Um Resgate', transmitida no SBT e atuou em alguns quadros do programa do Ratinho.



Estudante do 1º ano do ensino médio, AnnaJu é uma polivalente que prática dança desde os 4 anos de idade, realizou desfiles em passarelas, pratica sempre que possível aulas de canto e atuação, para se aperfeiçoar em Interpretação na TV e no Teatro.



Seu maior sonho é viajar para fora do Brasil, levando um pouco do seu trabalho para o exterior, e claro poder conhecer o seu grande ídolo que é o ator Johnny Depp e possui como grande inspiração a musa Emma Watson, que além de ser uma mulher fantástica, é uma grande atriz com muitos trabalhos renomados.⁠⁠⁠⁠



Sua frase favorita de incentivo é "Lute pelo o que você julga importante", pois através dela conseguimos definir os critérios em nossas vidas e lutar até o fim por eles.



Alguém dúvida que a gatinha vai estourar cada vez mais na mídia? Porque beleza e talento ela tem de sobra!



Crédito das Fotos: Fernando Maziero / Renato Cipriano - Divulgação