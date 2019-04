Venezuela: General que declarou lealdade a Guaidó preso em Madri por tráfico de drogas

Autoridades espanholas prenderam, por acusações de narcotráfico, nesta sexta-feira (12), Hugo Carvajal, general que declarou sua lealdade ao líder da oposição Juan Guaidó.

Segundo informou uma porta-voz da Polícia Nacional Espanhola a prisão ocorreu devido a um mandado de prisão emitido pelos Estados Unidos.

Carvajal havia fugido para a Espanha depois de ser acusado pelo governo venezuelano de vários crimes, acusações que ele atribuía a "perseguição política".

Em 21 de fevereiro, o general fugitivo postou um vídeo em sua conta no Twitter em que reconhecia como presidente no comando da Venezuela ao autoproclamado Juan Guaidó, fantoche do Governo Trump.

Nesse vídeo, Carvajal leu uma declaração na qual encorajou a liderança militar a abandonar Nicolás Maduro: "Depende de vocês, irmãos de armas, como isso termina. Não tenham dúvidas de que este é o lado certo da história."

Em resposta, Maduro expulsou-o das Forças Armadas e despojou-o do posto de Major General. Carvajal também foi acusado pelo governo venezuelano de "atos de traição contra a pátria".

Com pouca influência interna e sem serventia para o imperialismo, o pedido de prisão emitido pelos EUA visa tentar atingir a Revolução Bolivariana com falsas acusações de ligação ao narcotráfico, a partir de algo próximo a uma "delação premiada" na qual Carvajal envolva o governo chavista, tática que contará com apoio midiático, mas que já nasce desmoralizada pela própria origem.

http://www.patrialatina.com.br/venezuela-general-que-declarou-lealdade-a-guaido-preso-em-madri-por-trafico-de-drogas/