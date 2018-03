FARC: A propósito das eleições parlamentares

"Agradecemos com imensa gratidão a noss@s simpatizantes e à cidadania que acompanhou com seu voto nossas propostas programáticas"

A propósito das eleições parlamentares celebradas no passado 11 de março, a FORÇA ALTERNATIVA REVOLUCIONÁRIA DO COMUM

DECLARA,

1. - Uma vez mais demos cumprimento cabal aos acordos de Havana no correspondente a nossos compromissos sobre participação política, apesar de haver tido que realizar uma campanha eleitoral em meio a imensas e muito diversas dificuldades, amplamente conhecidas pela opinião pública.

2. - O desenvolvimento do processo eleitoral e os resultados dos comícios reafirmam a necessidade de avançar numa reforma político-eleitoral de caráter estrutural, como a prevista no Acordo Final, a fim de superar práticas clientelistas e corruptas e brindar condições de equidade a todas as forças políticas que participam na contenda política, particularmente às organizações comprometidas com projetos políticos alternativos.

3. - Ainda que os resultados eleitorais não modificaram de maneira essencial a estrutura do Congresso da República, se gerando mais bem uma manutenção de cadeiras entre os partidos do estabelecimento, se deve registrar um importante avanço na representação de setores democráticos e de esquerda, particularmente no Senado. A esses setores e a todos aqueles que fizeram suas as causas da construção da paz lhes brindamos nosso reconhecimento.

4. - Nossa bancada de cinco Senadores e cinco Representantes à Câmara centrará sua ação parlamentar nas reformas ainda pendentes do processo de implementação dos acordos, assim como na apresentação e no trâmite de projetos legislativos que contribuam para gerar melhores condições de vida e de existência para as grandes maiorias. Além disso, exerceremos plenamente a função de controle político.

5. - Ofereceremos nossa representação para contribuir na composição de um bloco parlamentar de ampla convergência que responda às exigências do momento que nosso país atravessa. A perspectiva da reforma democrática em diferentes aspectos da vida nacional possui plena vigência.

6. - Agradecemos com imensa gratidão a noss@s simpatizantes e à cidadania que acompanhou com seu voto nossas propostas programáticas. A noss@s militantes, a toda a FARC, às equipes de campanha o máximo reconhecimento por seu incansável trabalho e indeclinável compromisso. Tod@s eles/as nos preenchem de coragem e esperança para continuar com decisão a nova etapa da luta que empreendemos com a firma do Acordo Final e para tornar realidade os propósitos programáticos que orientam nossa ação política. Continuaremos a construção e o fortalecimento do Partido e nos empenharemos a fundo nas tarefas pendentes da reincorporação.

7. - Sob o entendido de que não nos definimos exclusivamente como um partido eleitoral, manifestamos nosso desejo e firme convicção de acompanhar as lutas sociais e populares ao longo e ancho do território nacional; estaremos presentes nas causas justas da mobilização e do protesto das gentes do comum e contribuiremos com as dinâmicas constituintes que os movimentos sociais e populares gerem.

CONSELHO POLÍTICO NACIONAL

Bogotá, D.C., 12 de março de 2018

