O Carnaval de Ovar continua no Dolce Vita

Lisboa, 15 de fevereiro de 2017 - O Dolce Vita Ovar abre as suas portas ao Carnaval da região. Entre os dias 20 e 28 de fevereiro poderá visitar a Exposição e Concurso de Carros Alegóricos do Carnaval Infantil de Ovar.

Este é o terceiro ano consecutivo que o Centro Comercial lança o desafio às várias Escolas do Concelho de Ovar de expor os seus carros alegóricos criados pelas crianças. Os visitantes do Centro Comercial terão também a possibilidade de votar nos seus carros alegóricos preferidos para eleger os três carros finalistas do concurso.

O Dolce Vita Ovar, oferece também a possibilidade de visitar a Exposição 50º Aniversário Pinguins, Grupo de Carnaval de Ovar que cumpre 50 anos de existência. Entre os dias 28 de janeiro e 28 de fevereiro, os seus visitantes podem viajar pela história de outros carnavais e ficar a conhecer peças e carros alegóricos usados em outros anos.

O Dolce Vita Ovar associa-se ao Carnaval de Ovar, um dos mais conhecidos do país, por sentir orgulho nesta iniciativa que faz parte da tradição de toda a região.

Sobre o Dolce Vita Ovar

O Dolce Vita Ovar, Centro Comercial sob a gestão da PRAGMA MANAGEMENT, foi inaugurado em abril de 2007 e disponibiliza cerca de 65 lojas, numa área de 20 mil metros quadrados. Integra um hipermercado Continente, uma área de restauração e uma sala de cinema. Possui um parque de estacionamento gratuito com mais de 1.300 lugares.