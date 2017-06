FARC-EP participa em Oslo Fórum 2017

A abertura do Oslo Fórum 2017 se deu nesta terça-feira com uma menção especial aos Acordos de Paz firmados entre as FARC-EP e o Governo da Colômbia. O chanceler norueguês Børge Brende enalteceu o acordado no ano passado e disse que se trata de um documento "inclusivo" e "completo". Acompanhado no painel pelo ex-secretário de Estado estadunidense John Kerry e pelo atual chanceler iraniano Mohamad Yavad Zarif, Brende advogou por mais processos como o colombiano.

"Acordos de paz têm que ser bem aplicados. A implementação da paz é crucial. Quando estamos planejando a paz, tem que ser muito inclusiva", afirmou. "Creio que a força do Acordo de Paz colombiano é que é muito completo. Agrega a sociedade civil, as mulheres, os põe à frente do processo. No mundo moderno também necessitamos de processos que são inclusivos", finalizou.

Ao lado das três personalidades políticas, também estava Federica Mogherini, alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança.

Realizado numa propriedade perto do centro da capital norueguesa, sob forte segurança, o Oslo Fórum é um encontro organizado pelo Ministério de Relações Exteriores norueguês sobre resolução de conflitos e neste ano conta com a presença do máximo líder das FARC-EP, Timoleón Jiménez. O Governo da Noruega foi um dos garantidores do Acordo de Paz colombiano.

A delegação colombiana em Oslo, formada por parte do Estado-Maior Central das FARC-EP, entre eles Jiménez, Ricardo Téllez e Pastor Alape, ademais de Victoria Sandino, quem integrou a Delegação das FARC-EP em Havana, chegou na madrugada da terça-feira procedente da Colômbia. Na manhã de hoje, o grupo foi saudado por Brende.

No dia 14, a chanceler colombiana María Ángela Holguín e Jiménez participarão, ao lado do ministro norueguês, do painel "Colômbia: Pondo em Prática a Paz", onde vão discutir os seis meses de aplicação de um acordo considerado exemplar mundialmente, segundo informou a Chancelaria norueguesa num comunicado. No dia seguinte, a mesma composição de personalidades fará uma palestra aberta na Casa da Literatura norueguesa. (Litteraturhuset).



