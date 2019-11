Restauro de obra de Santa-Rita Pintor

António Manuel Brilhante Sobral

No dia 25 Outubro, Dia das Belas Artes, o Reitor da Universidade de Lisboa, António Cruz Serra, inaugurou na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa a 4ª edição da exposição de crowdfunding "Apoie o Restauro", com o objetivo de angariar donativos para restauro de obras das coleções de arte desta instituição.

Nesta exposição que termina no dia16 de Novembro, podem ser admirados sete magníficos exemplares dos acervos de Gravura e Desenho Antigos, Pintura, Escultura, Cerâmica e Osteologia.

Salientando a importância do apoio de mecenas para o restauro de obras de arte, é também apresentada a obra restaurada no âmbito da 3ª edição do projeto, com o apoio de donativos de diversos particulares.

Este ano, a exposição contempla ainda um terceiro núcleo onde são mostradas peças restauradas pelos próprios alunos das Belas-Artes, no âmbito de da licenciatura em Ciências da Arte e do Património, do mestrado em Ciências da Conservação, Restauro e Produção de Arte Contemporânea, e também por alunos de doutoramento em Belas-Artes, na especialidade de Ciências da Arte e do Património.

Santa-Rita Pintor, Lagoa Henriques ou Pedro Cabrita Reis são apenas alguns dos centenas de artistas que integram o espólio da Faculdade. O apoio ao restauro das obras desta instituição é não só contribuir para a preservação de um património importante para a cultura Portuguesa que a todos pertence, mas também promover o seu estudo e divulgação junto de um público mais alargado.

As contribuições podem ser feitas diretamente na exposição ou através do site https://www.belasartes.ulisboa.pt/apoieorestauro/

ESTE PATRIMÓNIO É DE TODOS!

VAMOS APOIAR AS OBRAS QUE PRECISAM DE RESTAURO!

Com a contribuição de todos vamos conseguir!

EXPOSIÇÃO

curadoria

Eduardo Duarte

Maria Teresa Sabido

horário

2ª a 6ª › 11h-19h | sáb. > 10h-17h

encerra domingos e feriados