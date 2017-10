Exposição e lançamento de biografia de Tó Carvalho na Casa de Tomar

Como parte do programa das comemorações do 75º aniversário da Casa do Concelho de Tomar, em Lisboa, dia 13 de Outubro pelas 19:00 a mesma irá inaugurar duas exposições do pintor Tó Carvalho, nomeadamente "O Rosto de um Povo" e "Tomar Urbana", anfitriando também o lançamento da sua biografia, "Vida e Obra", da autoria de Afonso Almeida Brandão, sendo este o sexto volume de biografias de pintores nacionais que publica este jornalista e crítico de arte.

Tó Carvalho, nome artístico de António Augusto Nunes de Carvalho, é natural de Castelo Branco mas radicou-se na cidade de Tomar em muito tenra idade e lá permanece até hoje. É um artista consagrado embora com uma carreira um tanto ou quanto discreta nas artes plásticas, dominando exemplarmente a pintura a óleo, após uma primeira fase em que passou primeiro pelo desenho em carvão e pena (cunhando o conjunto de obras da colecção "Monumentos de Tomar") e posteriormente pela aguarela, período que o próprio considera "efémero" embora tendo deixado algumas obras de bom recorte técnico.

Tó Carvalho tem uma ampla colecção de quadros dedicados aos temas da ruralidade portuguesa, de Norte a Sul do país, bem como de pintura sacra, tendo inclusivamente oferecido a Sua Santidade o Papa Francisco a obra "Igreja de Santa Maria dos Olivais", primeiro oratório-sepulcro dos mestres Templários em Tomar, quadro que foi entregue ao Papa Francisco aquando da sua visita a Fátima no corrente ano.

Desde 1993 que Tó Carvalho procura seguir o exemplo do Mestre Malhoa, tanto na temática como na técnica e na luminosidade que o notabilizaram. As temáticas dos seus quadros abordam também temas históricos como a Primeira Guerra Mundial, a fundação de Portugal ou o Infante D. Henrique, trechos urbanos de muitas localidades de Portugal, particularmente aldeias típicas, paisagens com particular incidência em trechos do rio Nabão, em Tomar, e retratos de profissões tradicionais portuguesas, inseridas na sua paixão pelo Portugal rural de outrora.

A sessão de abertura da exposição irá abrir ao público às 19:00 na Casa do Concelho de Tomar, na Rua Flores do Lima, nº 8, Lisboa. E o serão não se fica por aqui, pois além da oportunidade de conhecer a obra e vida de Tó Carvalho, autor com mais de 200 obras já no seu currículo, poderá ainda assistir ao lançamento de um novo vinho ribatejano e a uma noite de fados.

Flávio Gonçalves

Pravda.ru