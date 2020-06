Presidente cubano diz que tentará uma estratégia comum anti-Covid-19

Havana, 10 de junho (Prensa Latina) O Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declarou hoje que discutirá uma estratégia comum anti-Covid-19 com seus pares da Aliança Bolivariana para os Povos do Nosso Tratado Comercial América-Povos ( ALBA-TCP).

Participaremos hoje da Cúpula Virtual da ALBA-TCP para abordar uma estratégia comum contra o Covid-19, escreveu Díaz-Canel em sua conta no Twitter, que ele identificou como #CubaSalvaVidas.



Virtualmente, a Conferência de Alto Nível Covid-19 sobre Economia, Finanças e Comércio começará às 14:00, horário local.



O fórum foi promovido pelo presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em 27 de maio e deve servir para debater a complexa situação econômica global devido à pandemia que assola o mundo.



O bloco visa estabelecer critérios e propostas para enfrentar conjuntamente os desafios econômicos regionais e globais.



A ALBA-TCP foi criada em 2004 e é composta por Antígua e Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicarágua, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Suriname e Venezuela.



A reunião acontece quando a América Latina é o novo epicentro da doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2.



Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Eclac), a economia da região pode cair 5,3% como resultado do Covid-19, que, se isso acontecer, seria a maior contração econômica desde 1930.



As previsões do Cepal mostram o aumento de quase 12 milhões de desempregados e um aumento da pobreza de até 214 milhões de latino-americanos (34% da população).



A mais recente cúpula da ALBA-TCP foi realizada em 14 de dezembro em Havana, em comemoração aos 15 anos da fundação da organização pelo líder da Revolução Cubana, Fidel Castro, e o líder da Venezuela, Hugo Chávez.



