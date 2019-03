Cuba: Ninguém se rende aqui!

s sonhos da geração que atacou o quartel Moncada são hoje uma realidade palpável no Tercer Frente. Photo: Marcelino Vázquez (AIN)

Autor: Eduardo Palomares Calderón | palomares@granma.cu

Tercer Frente, Santiago de Cuba.- A administração estadunidense está tão ancorada no tempo, em seu afã de asfixiar Cuba com o Título III da Lei Helms-Burton, que nem sequer reparou que as abruptas montanhas onde o Comandante Juan Almeida fundou, por ordens do Comandante-em-chefe, o III Frente Mario Muñoz Monroy, não são as mesmas 61 anos depois.

Com certeza ainda imagina que lá estão aqueles camponeses humildes, de tristes rostos e crianças de ventres inchados, sem médicos nem escolas, carentes de estradas, eletricidade e comunicações, condenado como fácil vítima à extração irracional de madeira de lei e à pilhagem do aromático café.

Certamente, o governo dos EUA ignora por demais que a guerrilha rebelde que varreu para sempre destas serras a tirania batistiana sustentadora desse quadro desumano, plantou em Loma La Esperanza a bandeira vermelha-negra da vitória, onde também eternizou no imponente mausoléu construído entre palmeiras e roseiras, a vida entregue por seus heróis e mártires na justa causa de Fidel.

Desde essa altura não é preciso ter o Google para apreciar o novo povoado de Cruce de los Baños, com as pessoas vestindo roupas modernas, as escolas, creches, a policlínica, a estação de pesquisas do café, modernas moradias, antenas de Internet, estradas e até um estúdio de televisão, surgidos todos após o triunfo de 1º de janeiro de 1959.

Por isso, devem ter visto muito bem, no dia 6 de março, homens, mulheres, jovens e crianças, chegarem até esse local sagrado e acompanharem, em tributo aos heróis e mártires, as oferendas florais dedicadas pelo primeiro secretário do Comitê Central do Partido, general-de-exército Raúl Castro Ruz; o presidente dos Conselhos de Estado e de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; os Conselhos de Estado e de Ministros, e todo o povo de Cuba.

Caso não conhecer esta história, a administração estadunidense devia averiguá-la, para saber que no Tercer Frente as pessoas dormem tranquilas, conscientes de que, como diria Almeida, Ninguém se rende aqui!

