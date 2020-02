Triunfo do MAS na Bolívia é seguro, mas difícil sem Evo, diz Linera

México, (Prensa Latina) O triunfo do Movimento ao Socialismo (MAS) nas próximas eleições na Bolívia está seguro hoje, embora muito difícil sem a presença de Evo Morales, admitiu seu ex-vice-presidente Álvaro García Linera.

O proeminente intelectual boliviano deu uma conferência sobre os assuntos atuais de seu país na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), onde foi apresentado por sua diretora, Angélica Cuéllar, com a moderação de John Ackerman, diretor do Programa Universitário de Estudos sobre Democracia.

García Linera reiterou que a ausência do líder andino representa uma dura campanha do MAS nas eleições de 3 de maio e, embora o triunfo seja certo ainda é complicado, ele disse a uma audiência que o Auditório Jorge Carpizo, da Coordenação de Humanidades da UNAM.

Para o intelectual, político e militante de esquerda, Morales Ayma 'é um articulador' e tem força para ligar o campo à cidade, um setor social com outro.

Existem várias frentes registradas para as eleições convocadas após o golpe contra o presidente derrubado Morales Ayma, resumidas em um direito 'fascistoide e religioso' conservador e racista; um setor central que representa Carlos Mesa e o MAS.

Ele notou uma campanha eleitoral muito desigual, na qual a opinião pública está muito alinhada; no entanto, o MAS é uma única força de esquerda e a fragmentação de direitos ajuda.

Seu objetivo é obter 40% dos votos e vencer no primeiro turno, porque o segundo será mais complicado. 'Vamos vencer, o que não sei é quanto. Não será fácil. Sinceramente, não sei se vamos conseguir 40% no primeiro turno. Estamos fazendo todos os esforços', afirmou.

García Linera foi acompanhado pelo ex-ministro de Minas da Bolívia César Navarro e pelo ex-ministro de Desenvolvimento Rural e Terras Pedro Damián Dorado, que chegaram há uma semana no México como asylee, depois de terem sido detidos por algumas horas na Bolívia, apesar de terem Condutas seguras.

Álvaro García Linera, nascido em Cochabamba, Bolívia, em 19 de outubro de 1962, está atualmente exilado na Argentina por causa do golpe de estado em novembro passado contra o governo de Evo Morales.

.

