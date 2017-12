Dia Internacional de Direitos Humanos' será comemorado em prol à crianças soropositivas/seropositivas

A Secretaria de Assistência Social, através da Secretaria de Direitos Humanos e Coordenadoria de Diversidade Sexual, comemora o 'Dia Internacional dos Direitos Humanos' no próximo domingo (10), no Tênis Clube de Mesquita, a partir das 13h. O evento irá arrecadar alimentos para orfanatos - com crianças soropositivas - e asilos municipais com o 'Futebol dos Artistas'. Heitor Martinez, André Gonçalves, Felipe Simas, Gabriel Gracindo, Igor Cotrim, Charles Myara, Charles Paraventi, Sérgio Cabeção, Miguel Nader, João Victor Oliveira, Bernardo Mesquita, Rômulo Estrela, Marcela Porto (Mulher Abacaxi), Julyanna Barbosa (Mulher Banana), Míriam Duarte, entre outros, prestigiarão o evento, que também tem parceria com a ONG AGANIM Direitos Humanos. O promoter Neno Ferreira é responsável pela organização do evento.

Sílvia Rodas