Retirada em massa de polícias na Colômbia

Bogotá, (Prensa Latina) Uns nove mil polícias solicitaram seu retiro nos últimos meses na Colômbia, amparados em decisão do Conselho de Estado que avalia essa prerrogativa com 20 anos de serviço.

Fontes da instituição disseram hoje a Blu Rádio da Colômbia, que há preocupação pelas crescentes petições de baixa no meio das frequentes alterações na ordem pública no país.

Agrega o referido meio local que não há capacidade nas escolas para preparar um número de políciais que permita substituir aos que saem.

Tal déficit obrigou a preparar planos de contingência para poder encarar o tema da segurança cidadã a nível nacional.

Em setembro do 2018 o Conselho de Estado deu luz verde para que os militares possam ser aposentados com 20 anos de serviço e não com 25 como era antes.

Antes do citado ditame retiravam-se como média cinco mil políciais ao ano, cifra que praticamente se duplicou em 2019.

