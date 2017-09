Saudação efusiva das FARC a chegada do Papa à Colombia

Escrito por Partido Político FARC

A Força Alternativa Revolucionária do Comum [FARC] saúda com regozijo a chegada do Papa Francisco à Colômbia. É importante sua visita neste momento histórico que o país vive, já que se trata da reiteração do apoio ao processo de conversações, entre o governo Nacional e as FARC-EP, para pôr fim a um conflito armado de mais de cinquenta anos.

Sabemos que o Acordo Final é um passo inicial para a construção da paz com justiça social; que implica, ademais, um processo cheio de desafios; e que exige juntar vontades de todas as pessoas em sua diversidade de fé, de etnia, cultural e ideológica. A visita do Papa será um motivo de inspiração que permita unir essa diversidade, no propósito da paz e esperamos que siga nos acompanhando neste caminho que transitamos.

A chegada do Papa Francisco à Colômbia nos preenche de esperança num futuro de reconciliação e paz. Tal como ele mesmo escreveu em sua encíclica LUMEN FIDEI "É urgente recuperar o caráter luminoso próprio da fé, pois quando sua chama se apaga todas as outras luzes acabam enfraquecendo. E é que a característica própria da luz da fé é a capacidade de iluminar toda a existência do homem".

É este o momento para reconhecer o importante trabalho que as comunidades baseadas na fé fizeram em apoio ao processo de negociação do Acordo final. Este respaldo foi fundamental para que a Colômbia inteira pusesse sua confiança na possibilidade de acabar com as consequências nefastas da guerra e que conseguíssemos chegar a este ponto no qual agora estamos; ao qual se acrescenta agora o cessar-fogo pactuado com o ELN.

Nosso recente partido, Força Alternativa Revolucionária do Comum [FARC], convida a sociedade colombiana a que abramos nossos corações à solidariedade, ao amor ao próximo, à reconciliação, a construir entre todas e todos uma Colômbia onde caibamos sem exclusões. A visita do Papa há de abonar esforços e esperanças para que a totalidade do povo colombiano vá se somando, cada dia mais, à construção de paz com justiça social e bem viver, harmonioso com a natureza.

Bem-vindo Sua Santidade, e que a paz com justiça social seja entre os colombianos e colombianas, e entre toda nossa América.

Tradução > Joaquim Lisboa Neto