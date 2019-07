Valorizam no Chile condenação de repressores do Condor

Santiago de Chile, 9 jul (Prensa Latina) Organizações de direitos humanos e de vítimas da ditadura no Chile valorizaram positivamente a condenação na Itália de vários repressores implicados em assassinatos e desaparecimentos como parte do Plano Condor .

Alicia Lira, presidenta do Agrupamento de Familiares de Executados Políticos (AFEP), declarou à imprensa que a Justiça chilena deveria tomar essas medidas como exemplo para a condenação dos crimes de lesa humanidade.



Na véspera, a Justiça italiana condenou a prisão perpétua 24 ex militares do Chile, Bolívia, Uruguai e Peru, implicados na morte e desaparecimento de 23 cidadãos de origem italiana durante o Plano Condor, encabeçado por Augusto Pinochet em coordenação com outras ditaduras do Cone Sul.



A respeito, Lira disse esperar que essa medida sirva de exemplo, 'porque temos expressado muitas vezes inconformidade com a justiça que julga como crimes comuns os que são de lesa humanidade'.



Acrescentou que no Chile se precisa de um poder judicial 'que realmente julgue e condene esses crimes com penas que tenham que ver com a aleivosia com que mataram e fizeram desaparecer às pessoas'.



