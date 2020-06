A África recontada para crianças

.

Fábulas tradicionais africanas recontadas para o público brasileiro é o mais novo lançamento da Editora Martin Claret

Com muita criatividade, este livro nos convida a uma viagem pelas histórias contadas nos países africanos onde também se fala português. Angola, Moçambique, Guiné- Bissau, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe... Lá tem lobo, coelho, leão - e muitas outras aventuras. As histórias deste livro são, acima de tudo, bem humoradas. Atravessadas por adivinhas, músicas, descrições de gastronomia, vestimentas e tantos outros elementos que formam a cultura de um país. Um tributo à África, à língua portuguesa e aos contadores de histórias. As crianças agradecerão, e nós, adultos, também.

Curiosidades

- o respeito e a valorização dos anciãos, tidos como sábios e guardiões da memória da comunidade;

- o relacionamento entre os animais, em que os grandes e fortes perdem para a astúcia e esperteza dos menores;

- a escravidão sendo contestada (O boi Blimundo) e naturalizada (Quanto custa um escravo) fornece material de discussão de processo tão violento para a civilização;

- A adivinha faz renascer em nós a questão infantil tão conhecida: O que é, o que é?

- A disputa das aves por poder desloca a ideia de que o rei dos animais é o leão, tão presente no nosso imaginário. O cágado, com sua inteligência e senso de justiça, promove resolução de problemas comunitários, influenciando julgamentos. A lebre arrogante se considerava muito inteligente até se deparar com a galinha do mato que, em sua simplicidade, mostrou-se superior. O lobo cabo-verdiano é um contraponto ao lobo europeu, pois ele subverte a história do lobo mau com seu jeito atrapalhado, engraçado e musical, mostrando que cada qual tem seu lugar;

- edição ilustrada;

- Leitura indicada para todas as idades;

- Fábulas africanas recontadas de forma divertida e afetuosa;

- Sugestão para adoção em escolas;

*Avani Souza Silva

Avani Souza Silva é formada em Letras pela Universidade de São Paulo, Mestre e Doutora pelo Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da mesma universidade. Pesquisa narrativas orais, literatura e cultura dos países africanos de língua portuguesa.

Ficha técnica:

Formato: 14×18

Acabamento: capa dura

Páginas: 121

ISBN: 978-85-440-0279-7

Preço: R$ 44,90

Editora Martin Claret

A Editora Martin Claret foi fundada em São Paulo, no início da década de 1970, pelo empresário, editor e jornalista gaúcho Martin Claret. A editora está empenhada em contribuir para a difusão da educação e da cultura no país, produzindo livros com qualidade editorial diferenciada, investindo na parceria com profissionais de qualidade do meio editorial, educacional e gráfico.

Redes Sociais:

https://www.instagram.com/editoramartinclaret/

https://www.facebook.com/martinclaret.editora

http://www.patrialatina.com.br/a-africa-recontada-para-criancas/

