FARC: Assassinado ex-combatiente no estado de Arauca

Assassinado ex-combatiente no estado de Arauca



O Conselho Político Nacional da Força Alternativa Revolucionária do Comum rechaça o assassinato de JUAN VICENTE CARVAJAL ISIDRO, ex-combatente e ex-prisioneiro político em processo de reincorporação. Os fatos ocorreram no dia de hoje 7 de maio a escassos 4 quilômetros do ETCR Martin Villa na via que conduz de Filipinas a Galaxia no estado de Arauca; com este fato, já são 19 ex-prisioneiros assassinados no que vai transcorrido da firma do Acordo Final.

Os recentes ataques e as ameaças contra militantes de nosso partido nas cidades de Bogotá e Pereira, assim como a presença de estruturas paramilitares em vários estados do país, devem obrigar as autoridades, especialmente a Promotoria Geral da Nação, a tomarem medidas efetivas e idôneas contra as estruturas criminosas que se localizam nas proximidades dos Espaços Territoriais e dos novos pontos de agrupamento e reincorporação dos ex-combatentes de nosso partido.

Já basta de desculpas midiáticas e burocráticas para Não dar cumprimento ao disposto no Acordo Final em matéria de proteção, segurança jurídica e reincorporação integral. Hoje, mais que nunca, solicitamos o apoio da comunidade Internacional e exigimos do Estado colombiano um compromisso sério com os acordos alcançados na reunião de notáveis sustentada no fim de semana passado.

Ante esta complexa situação, à qual se somam os constantes ataques de setores políticos e econômicos ligados à institucionalidade e que opõem rotundamente a garantir a implementação do Acordo, nós convocamos ao conjunto do movimento social a se mobilizar decididamente em favor da Paz e da defesa da democracia para Colômbia.





Conselho Político Nacional

Força Alternativa Revolucionária do Comum -FARC-



8 Maio de 2018

Tradução > Joaquim Lisboa Neto