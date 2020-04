Covid-19 causará altas taxas de desemprego no mundo, alerta OIT

Genebra, 8 de abril (Prensa Latina) A pandemia de Covid-19 causará o desaparecimento de 6,7% do horário de trabalho no segundo trimestre de 2020, equivalente a 195 milhões de trabalhadores em período integral, alertado hoje a OIT.

Estão previstos cortes em larga escala nos estados árabes (8,1% ou cinco milhões de trabalhadores), na Europa (7,8% ou 12 milhões) e na Ásia e no Pacífico (7,2% ou 125 milhões), a Organização Internacional do Trabalho (OIT) especifica em um relatório.



'Mais de quatro em cada cinco pessoas (81%) dos três bilhões que compõem a força de trabalho global estão sendo afetadas pelo fechamento total ou parcial do local de trabalho', disse ele.



O texto alerta para enormes perdas em diferentes grupos de renda, particularmente nos países de renda média alta (sete por cento ou 100 milhões de trabalhadores em tempo integral), o que supera em muito os efeitos da crise financeira de 2008. 2009.



Os setores mais expostos ao risco incluem serviços de hospedagem e restaurantes, manufatura, varejo e atividades comerciais e administrativas, enfatiza.



Ele também explica que 'o aumento do desemprego global em 2020 dependerá consideravelmente da evolução futura (da pandemia) e das medidas políticas adotadas'.



Há um alto risco de que, até o final do ano, esse número seja significativamente maior do que a estimativa inicial da OIT de 25 milhões de desempregados, disse ele.



Temos que agir com rapidez, decisão e coordenação. Medidas corretas e urgentes podem fazer a diferença entre sobrevivência e colapso, disse Guy Ryder, diretor-geral da OIT.



Ryder enfatizou que 'trabalhadores e empresas enfrentam uma catástrofe'.



Este é o maior teste para a cooperação internacional em mais de 75 anos, disse Ryder.



De acordo com o novo estudo, 1.250 milhões de pessoas trabalham em setores considerados de alto risco de sofrer aumentos 'drásticos e devastadores' nas demissões e reduções nos salários e nas horas de trabalho.



Grande parte desse grupo trabalha em empregos de baixa remuneração e baixa qualificação, onde uma perda imprevista de renda tem sérias conseqüências, afirma a OIT.



rgh / rob/bj/gdc

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=30489&SEO=covid-19-causara-altas-taxas-de-desemprego-no-mundo-alerta-oit