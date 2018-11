Comunicado do Conselho Político Nacional do partido FARC

Escrito por Pablo Catatumbo

À opinião nacional e internacional

1. Em cumprimento do Acordo de Paz de Havana e no marco da mesa produtiva de reincorporação para o Pacífico no município de Guapi, Cauca, com presença de delegados da Governadoria do Cauca, ARN, ONU, Prefeitura de Guapi, SENA, Câmara de Comércio do Cauca e representantes de nosso partido, se desenvolvia no dia 1º de agosto de 2018 uma reunião com o fim de impulsar a reincorporação econômica dos ex-combatentes das FARC na região caucana.

2. No Hotel del Río, enquanto uma delegada da Governadoria do Cauca e integrantes do partido FARC comiam, se apresentaram dois sujeitos, os quais lhes fotografaram com um celular.

3. Posteriormente e concluída a reunião, sobem ao bote que os transportaria. Nesse momento aparece uma motocicleta e os companheiros alcançaram a ver que o meliante portava uma arma longa com a qual estava apontando para eles. Ao se sentirem descobertos, empreendem a fuga.

4. Os dois indivíduos que intentaram atentar contra a vida dos ex-combatentes são reconhecidos milicianos do Exército de Libertação Nacional [ELN], a mando de vulgo "Limón", conhecido na zona desde há muito tempo. Imediatamente se deu aviso às autoridades pertinentes [Armada, Exército e Polícia], as quais depois se fizeram presentes, sem conseguir nenhum resultado.

5. Frente a esses graves fatos, que infelizmente se repetem por toda a geografia nacional, fazemos um chamado à sociedade colombiana, aos amigos internacionais da paz em Colômbia, ao governo e suas autoridades, para que constituamos uma frente comum pela vida, a reconciliação e a implementação total dos acordos de Havana.

6. Só o desenvolvimento do país, a construção de oportunidades reais para todos os colombianos poderão derrotar aos inimigos deste processo de reconciliação e convivência.

2 de agosto de 2018

Tradução > Joaquim Lisboa Neto