Outubro no TCSB: Javier Tomeo, Gil Vicente e Sábados para a Infância

A despedida de TOMEO Histórias Perversas, uma mini-temporada de "Auto dos Físicos" e o regresso dos Sábados para a Infância marcam a programação de Outubro do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.

Na sala programada pel'A Escola da Noite há ainda tempo para a exibição do filme "Setembro A Vida Inteira", com a presença da realizadora e seguido de uma prova de vinhos.

TOMEO E GIL VICENTE

Ao longo do mês de Outubro A Escola da Noite apresenta em Coimbra dois dos seus mais recentes espectáculos. Nas duas primeiras semanas, até dia 14, de quarta a domingo, despede-se da cidade "TOMEO Histórias Perversas", a criação estreada em Setembro de 2017, assinalando o 25º aniversário da companhia. Pelo surpreendente cenário construído no palco do TCSB passam 26 textos curtos do dramaturgo espanhol Javier Tomeo, seleccionados a partir das obras "Histórias Mínimas", "Cuentos perversos", "Inéditos y Reescrituras", "Los nuevos inquisidores", "Problemas oculares" e "Bestiário". Trata-se de uma "literatura livre e audaz", muitas vezes a raiar o absurdo - plena de humor, ironia e sátira mas também de poesia e humanismo. A perversidade, anunciada pelo próprio autor, e a aparente falta de compaixão com que trata as suas personagens desafiam e espectador a pensar na forma como se vive, como se vive com o outro e como se convive com um mundo que tantas vezes parece ser uma coisa demasiado estranha. O público encontrará nestas histórias (muitos) míopes, pais que vêem gigantes onde filhos vêem moinhos, assassinos que saltam da tela de cinema, crianças que partem a lua em pedaços, esqueletos que falam, capitães que desertam, leões que choram e muitas outras coisas que nem sempre "saem à medida dos nossos desejos".

Com encenação, dramaturgia e espaço cénico de António Augusto Barros e as interpretações de Igor Lebreaud, Miguel Magalhães e Sofia Lobo, "TOMEO Histórias Perversas" tem música original (interpretada ao vivo) de Jorri, vídeo de Eduardo Pinto, luz de António Rebocho e figurinos e adereços de Ana Rosa Assunção.

A 23 e 24 de Outubro, antecipando um novo período de digressão com este espectáculo, A Escola da Noite volta a apresentar em Coimbra o "Auto dos Físicos", de Gil Vicente, espectáculo que mantém em reportório há precisamente quatro anos. Estreado em 2014, em co-produção com a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, no âmbito das comemorações do 35.º aniversário do Serviço Nacional de Saúde, o "Auto dos Físicos" é uma farsa muito divertida, escrita entre 1512 e 1524, provavelmente em altura de Carnaval. Um padre "morre" de um amor não correspondido e quatro médicos (os "físicos") visitam-no à vez, sugerindo estapafúrdios remédios. Brásia Dias, a parente que primeiro o tenta ajudar, um moço transformado em (fraco) alcoviteiro e um padre confessor que compreende "bem demais" o sofrimento do seu colega completam o leque de personagens da peça, que termina com uma "ensalada" vicentina, com referências e citações de outras peças do autor e a elementos do cancioneiro tradicional.

Também dirigido por António Augusto Barros, o "Auto dos Físicos" é interpretado por Filipe Eusébio, Igor Lebreaud, Maria João Robalo, Miguel Magalhães e Sofia Lobo. As sessões para escolas terão lugar a 23 e 24 de Outubro (terça e quarta-feira, 11h00 e 15h00) e a única sessão para o público em geral está marcada para dia 24, quarta-feira, às 21h30.

SÁBADOS PARA A INFÂNCIA

Nos Sábados para a Infância, cuja programação trimestral foi recentemente anunciada, as propostas de Outubro incluem a oficina "Brincar ao Teatro", dirigida pela actriz Maria João Robalo (dia 6, para crianças entre os 6 e os 10 anos); a habitual sessão mensal de "Flores de Livro - leitura para a infância", por Cláudia Sousa (dia 13, para maiores de 2 anos); o regresso do concerto "O Mundo ao Colo", a criação do Taleguinho com "músicas do mundo" para pais e filhos (dia 20, crianças até aos 5 anos); e ainda o regresso da oficina "Dança para Pais e Filhos", de Leonor Barata (dia 27, crianças dos 18 meses aos 4 anos).

Os "Sábados para a Infância no TCSB" são um programa desenvolvido pel'A Escola da Noite desde Janeiro de 2015. Desde então, todos os sábados de manhã há propostas artísticas para os mais novos e para as famílias da cidade no TCSB. Propositadamente, as propostas são diversificadas quanto às expressões artísticas e incluem teatro, dança, música, ilustração, pintura, cinema, animação, literatura, entre outras. São igualmente diversificadas quanto aos formatos (espectáculos, oficinas, leitura de contos) e quanto às faixas etárias a que prioritariamente se destinam - dos 4 meses à adolescência, incluindo naturalmente os adultos que acompanham as crianças.

Neste momento já é conhecida a programação até ao final de Dezembro e é já possível (e aconselhável) efectuar reservas, pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Setembro a Vida Inteira e oficinas de movimento

Ainda no âmbito da programação de Outubro do TCSB, A Escola da Noite salienta a exibição do filme "Setembro A Vida Inteira", com a presença da realizadora Ana Sofia Fonseca e seguida de uma prova de vinhos. A projecção está marcada para o dia 17 de Outubro, quarta-feira, pelas 21h00 e ocorre no âmbito do programa "O Mundo do Vinho", organizado pela produtora Margarida Mendes Silva ao longo do mês, em vários espaços da cidade.

Às terças-feiras, ao final da tarde, prosseguem as oficinas de movimento "Treino físico para as artes cénicas" e "Ni.Butoh", dirigidas por Matilde Javier Ciria. Abertas ao público em geral, independentemente da experiência dos formandos, estas oficinas pode ser frequentadas em continuidade ou pontualmente, de acordo com as disponibilidades dos interessados. As inscrições podem ser feitas através dos contactos do TCSB.

Teatro da Cerca de São Bernardo