PCP solidário com a Revolução bolivariana

Uma delegação do PCP esteve presente na cerimónia de comemoração dos 206 anos da Assinatura da Acta da Independência da Venezuela, promovida pela Embaixada da República Bolivariana da Venezuela em Portugal, dia 5 de Julho, frente à estátua de Simon Bolivar, em Lisboa.

A delegação teve oportunidade de expressar ao Exmo Senhor Embaixador, General em Chefe Lúcas Ríncon Romero, a solidariedade do PCP para com a República Bolivariana da Venezuela e o seu povo face à violenta acção desestabilizadora e golpista promovida pelos EUA e as forças reaccionárias contra a Revolução bolivariana e suas conquistas, o Governo do Presidente Nicolás Maduro, as instituições democráticas e povo venezuelano.

Após o fim desta cerimónia protocolar, a delegação do PCP participou na iniciativa de solidariedade com o povo da Venezuela, promovida pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação, que se realizou no mesmo local, com a participação de centenas de pessoas.

