Programa de Residências de Criação 2020 / Residency Program 2020

Candidaturas até 3 Maio 2019



na sequência do trabalho que desenvolvemos desde 2001, e no ano em que a DeVIR comemora 25 anos de actividade, voltamos a abrir um período de candidaturas para o Programa de Residências de Criação 2020 do CAPa, Centro de Artes Performativas do Algarve, em Faro, que estará aberto até ao dia 3 de Maio.



O CAPa desenvolve um conjunto de programas de apoio à criação, à formação e à divulgação das artes do espectáculo, envolvendo profissionais nacionais e internacionais. O Programa de Residências de Criação desta estrutura permite a criadores / companhias de diferentes áreas artísticas desenvolverem os seus projectos, usufruindo das valências do Centro



saiba mais aqui.

https://www.encontrosdodevir.com/copy-of-editorial