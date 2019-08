Premiê da Etiópia ressalta importância da liderança feminina

Addis Abeba, 6 ago (Prensa Latina) O premiê de Etiópia, Abiy Ahmed, declarou que o empoderamento e liderança da mulher é imprescindível para aspirar a construir sociedades democráticas, inclusivas e pacíficas, assegura hoje um comunicado oficial divulgado aqui.

Para impulsionar mudanças políticas, sociais e econômicos é importante a participação das mulheres, por sua influência nas comunidades e nos núcleos de família, disse Ahmed, durante um encontro com as participantes no Foro de Liderança Ministerial de Mulheres Etíopes.



De acordo com a comunicação do Escritório do Premiê, também destacou que as mulheres têm talento, capacidades, sensibilidades, virtudes e valores necessários para realizar trabalhos, dirigir projetos de qualquer índole ou ocupar responsabilidades reservadas usualmente para os homens.



Assim, agradeceu às defensoras dos direitos da mulher por seus esforços para construir uma sociedade mais inclusiva, e exortou às etíopes a superar-se e incrementar sua presença protagonística em cada um dos processos do país.



Depois de dois dias de trabalho, ontem foi concluído o Foro, cujo tema principal foi O papel das mulheres como líderes na mudança política e social de Etiópia, e em que participaram representantes de todos os estados regionais. Ao evento assistiram a sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, diretora executiva de ONU mulheres, organização dedicada a promover a igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres; a ex-presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirlef, e a presidenta etíope, Sahle-Work Zewde, entre outras personalidades.



